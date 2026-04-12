أحمد أمين يشارك متابعيه لقطات من كواليس مسلسل «النص التاني» | شاهد

شارك الفنان أحمد أمين مجموعة صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "النص التاني"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.



وظهر أحمد أمين في الصور عبر حسابه علي مواقع التواصل الإجتماعي برفقة عدد من أبطال العمل، داخل أجواء تصوير مميزة تعكس الطابع الكوميدي والفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل، حيث لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور.



وشارك أحمد أمين صورًا مع أبطال العمل الدرامي، الفنان ميشيل ميلاد، الفنانة دنيا سامي، الفنان صدقي صخر، الفنانة أسماء أبو اليزيد، وغيرهم من نجوم العمل.

ويذكر ان مسلسل النص التاني عرض في دراما رمضان 2026، من بطولة النجم أحمد أمين، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، من بينهم: أسماء أبو اليزيد، بسمة، صدقي صخر، ميشيل ميلاد، دنيا سامي، وعبدالرحمن محمد، كما يظهر حمزة العيلي كضيف شرف.