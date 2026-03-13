تناولها مسلسل النص التاني.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة

سلط مسلسل «النص التاني» بطولة الفنان أحمد أمين، المعروض حاليا في شهر رمضان ، الضوء على جريمة انتحال الصفة، حيث ينتقل البطل «غصون صبان»، الذي يجسد دوره الفنان أحمد أمين، بعد حصوله على هوية جديدة، مع عائلته إلى حياة مختلفة تمامًا تحت هوية مستعارة داخل منزل فاخر يعود لعائلة صبان اللبنانية العريقة.





عقوبة انتحال الصفة

وجرم قانون العقوبات هذه الأفعال ، حيث نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".



ويعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".



كما يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".