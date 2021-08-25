دعاء سهيل: الساعات النهارية تكون معدلات الحرق فيها أسرع بخلاف فترات الليل

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة تغذية، إن الفرد يمكن أن يزداد وزنه على الرغم من تناوله كميات قليلة من الوجبات وذلك يعود بدوره لتأخره في موعد تناولها والذى يعد خطأ كبيرا نظرا لأن الساعات النهارية تكون معدلات الحرق فيها أسرع بخلاف فترات الليل.

وأضافت دعاء سهيل، خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الاستيقاظ مبكرا وتناول الوجبات الغذائية بشكل منتظم والسهر لفترات متأخرة يؤدى لزيادة الوزن، مشيرة إلى أن الأعشاب الطبيعية ومادة السيليوم بها تحرق الدهون.

وأشارت خبيرة تغذية إلى أنها تعتمد على التخسيس الأون لاين، لأنها تحتاج إلى مجموعة من المعلومات فقط حتى تتعرف على حالة المريض الذى يحتاج إلى التخسيس.

وتابعت الدكتورة دعاء سهيل، أنها صاحبة فريق له رسالة ومصداقية، لافتة إلى أن الموضوع غير سحرى وإنما عبارة عن مجموعة أسئلة من خلالها يمكن التعرف على الطريقة الأنسب لها بدون حرمان.

ونوهت خبيرة تغذية، إلى أن مريض السمنة لا يستجيب للطبيب عند وضع قائمة ممنوعات طويلة من الطعام، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن من خلال تناول أي نوع من الطعام ولكن بكميات أقل، موضحة أن علم التغذية علم كبير، وأنها تتبع مدرسة الكميات وليس النوعيات".