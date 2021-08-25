إزالة جزء من قصر إندراوس يثير جدلا بين جموع المصريين.. صور

هدم أو إزالة جزء من قصر إندراوس، أثار جدلا واسعا بين جموع المصريين، حتى طالت ألسنته مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أحد يعلم اذا كانت تخضع لسلطة وزارة السياحة والآثار ، على اعتباره أثرا من عدمه، وفى اطار ذلك يجيب "صدى البلد"على العديد من الآسئلة التى دارت فى فلك الـ "سوشيال".

اطلع "صدى البلد" على صور توثق قصر اندراواس من الداخل، قبل القيام بإزالة جزء منه، فوجدناه قصرا مهجورا منكوبا، لا يحتوي على أي قطع أثرية حيث احتوى على صناديق من زجاجات المشروبات الغازية ، ومركب خشبية قديمة متهالكة، وبعض قطع الحديد، والشبابيك الخشبية التى عفي عليها الزمن ، ولم نجد قطع أو مقتنيات تتعلق بالآثار.

وخلال مرورك بين دروب قصر إندراواس، تجد شقوق بين جدران بعض الغرف، وبعض "الحجارة" التى سقطت بفعل الزمن، وكراسي فقدت ملامحها وتماسكها بالإضافة إلى سيارة قديمة مفككة متهالكة، وفرن قديم لايعمل هذا ما ستجده داخل ذلك القصر القديم.

ويرجع تاريخ نشأة القصر إلى عام 1897 خلف معبد الأقصر، ليكون شاهدا على استضافة شخصيات هامة أبرزها الزعيم سعد زغلول خلال ثورة 1919 ، ولكنه خارج عداد الآثار المصرية ، وذلك وفقا للبحث الذى اطلعنا عليه من قبل بعض المتخصصين.

وبالبحث عبر بوابة وزارة السياحة و الآثار للتأكد من كونه آثر من عدمه ، أظهرت نتائج البحث ، أنه لا توجد بيانات مسجلة تتوافق مع محددات البحث ، مما يثبت أن قصر اندراوس غير مدرج ضمن آثارها أو موثق كأثر، ولم نكتفي بذلك.



بل تابعنا على عبر مسؤول بوزارة السياحة والآثار رفض ذكر اسمه، أن القصر ليس ضمن قائمة الآثار المدرجة بالوزارة وهو بنية متهالكة.

قصر اندراوس من الداخل قبل هدمة

قصر اندراوس من الداخل قبل هدمة

قصر اندراوس من الداخل قبل هدمة

قصر اندراوس من الداخل قبل هدمة

قصر اندراوس من الداخل قبل هدمة

قصر اندراوس من الداخل قبل هدمة

قصر اندراوس من الداخل قبل هدمة

قصر اندراوس من الداخل قبل هدمة

قصر اندراوس من الداخل قبل هدمة

قصر اندراوس من الداخل قبل هدمة

قصر اندراوس من الداخل قبل هدمة