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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سحر السنباطي: نعمل على رفع وعي المجتمع بحقوق الطفل

صدى البلد

أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يعمل دائما على رفع وعي المجتمع بحقوق الطفل والحد من المشكلات التي بدورها تساهم في  الانتقاص من هذه الحقوق ، حيث يظهر  ذلك  واضحا من خلال  تنفيذ المبادرات والحملات  التي ينفذها علي سبيل المثال  (مبادرة تمكين البنات دوّي-  مبادرة ابني إبنك للتوعية بحقوق الطفل – مبادرة راقي باخلاقي للتوعية بمبادئ بالتربية الإيجابية وكذلك تنفيذ معسكرات للأطفال بهدف ضمان تحقيق المصلحة الفضلي للطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية والاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة ، وقانون الطفل المصري .

 

وأشارت الأمين العام للمجلس إلي  تدشين فروع للمجلس بالمحافظات وفقا لقرار معالي وزيرة الصحة بداخل مديريات الشئون الصحية بكل محافظة لتعمل بالتنسيق والشراكة مع وحدات الحماية العامة والفرعية لضمان إنفاذ حقوق الطفل في كل ربوع مصر، بالإضافة إلي سعي المجلس لدعم أعضاء لجان حماية الطفولة بالمحافظات لكونهم الركيزة الأساسية في تفعيل نظام حماية الطفل الوطني على مستوى الجمهورية ، من خلال  العديد من آليات التواصل المختلفة  المتملثة في الادارة العامة لنجدة الطفل او من خلال رقم الواتس 01102121600  رقم واتس بيزنس 01016609579 /  والتطبيق  الالكتروني نبتة مصر  وتطوير وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تقدم العديد من خدمات الدعم للاطفال واسرهم  بالمجان.

ومن جانبها أشادت الدكتورة  منال عوض محافظ دمياط بالتعاون مع المجلس لتفعيل دور اللجنة العامة واللجان الفرعية على مستوى المحافظة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف ، مؤكدة أن دمياط تُعد من أقل المحافظات فى معدلات العنف ضد الأطفال لارتفاع الوعى لدى الأهالى، كما أكدت على أهمية تقديم الدعم اللازم للرائدات الريفيات نظرًا لما يقدمونه من جهد لنشر التوعية بكافة الموضوعات بين السيدات بالقرى والعمل نحو تحقيق التكامل بين دورهم و دور الرائدات الصحيات لخدمة أهالى المحافظ

وعلي هامش الزيارة أفتتحت الدكتورة  منال عوض محافظ دمياط  والدكتورة   سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل تبادل الخبرات بين محافظتي دمياط والدقهلية التي نظمها المجلس بمحافظة دمياط بحضور مديري وأعضاء وحدات الحماية العامة وعدد من مديري الوحدات الفرعية ومديري فرع المجلس بهدف عرض التدخلات والإجراءات التي تتخذ في حالات الأطفال المعرضين للخطروالتي يسعي المجلس من خلالها لتوحيد المفاهيم الخاصة بمنظومة حماية الطفل علي مستوي الجمهوية.

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حماية الصحة محافظ دمياط وزيرة الصحة ورشة عمل معرض منال عوض

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