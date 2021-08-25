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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الإفطار سهوا في صيام التعويض.. الإفتاء تجيب

الصيام
الصيام

حكم الإفطار سهواً في صيام التعويض.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول: في صيام التعويض وأثناء قرآن المغرب ذقت الطعام فنسيت ودخل بعضه إلى جوفي فهل علي صيام اليوم مرة أخرى علماً بأن الإفطار سهواً ودون قصد.

حكم الإفطار سهواً في صيام التعويض 

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن النبي يخبرنا أن من أكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لذلك فلا شيء عليكِ وصومك جائز وصحيح.

حكم صيام التعويض للحامل

قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء، إنه لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط، لافتاً إلى أن الحامل مثلها مثل المريض مرضاً مؤقتاً وسيزول وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة.

وأضاف عويضة خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء رداً على سؤال تقول السائلة : "أفطرت رمضان بسبب الحمل، فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام "؟، قائلاً:"لا يجوز لأن الحمل والرضاعة يكونا لفترة وتنتهي تلك الفترة يستمر فترة مؤقتة ثم تضعي حملك وتنتهي فترة الرضاعة، فمثلك مثل الرجل الذي أجرى عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوع وشفاه الله فيجب عليه أن يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان".

وتابع عويضة: أما الشخص الذي لديه مرض مزمن لا يرجى شفائه أي انه مستمر معاه لسنوات أو طوال حياته ، فهذا الشخص عليه كفارة صيام ولا يجوز له الصوم فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وخالف تعليمات الطبيب فهو آثم شرعا .

حكم إخراج كفارة بدلاً عن قضاء الصيام

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من أفطر أيامًا في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قـضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.

واستشهد "الأزهر" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الحمل قضاء هذه الأيام، أم يمكن إخراج كفارة؟، بما ورد في قوله تعالى: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" الآية 184 من سورة الــبقــرة.

 

صيام التعويض الإفتاء الحامل قضاء الصيام إخراج كفارة

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