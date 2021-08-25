عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

تغطية ترعة الخياطة والقضاء على التصدعات بجسر الطريق في دمياط

تغطية ترعة الخياطة
تغطية ترعة الخياطة والقضاء على التصدعات بجسر الطريق بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع تغطية ترعة الخياطة والذى يجرى من خلال العملية التى تم طرحها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وذلك وفقاً لبنود البروتوكول المبرم مع وزارة التنمية المحلية.

 

تضمنت الزيارة التى رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد الوقوف على اسباب ظهور بعض الشروخ والتصدعات بجسر الطريق والتى نتجت عن سوء أعمال سند جوانب جسر الترعة خاصة مع القيام بعمليات الحفر على أعماق.

 

وشددت "المحافظ" خلال الزيارة على تنفيذ أعمال الردم و الالتزام التام بالمواصفات والاشتراطات الفنية طبقاً للتصميمات التى اعدها استشارى الجهاز المركزى للتعمير والمعايير الخاصة بالتربة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاول المُنفذ للمشروع ،ونوهت إلى أنه تم إعداد تقارير بأسباب ظهور تلك التصدعات من قبل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

 

كما أكدت أن المحافظة اتخذت عدد من الإجراءات فور حدوث تلك التصدعات، لتلافى حدوث أية مشكلات جراء ذلك.

اقرأ أيضا:

العاملون بتعليم دمياط يتلقون لقاح كورونا .. شاهد

239395266_204760851677826_6071727854705577077_n
239395266_204760851677826_6071727854705577077_n
240361963_204760931677818_699089815833473296_n
240361963_204760931677818_699089815833473296_n
دمياط جسر الطريق الترعه الشرقاوية منال عوض محافظة دمياط محافظ دمياط

موضوعات متعلقة

الرئيس يشهد استعراض مشروع تطوير مطار العلمين الدولي ..ويوجه بـ تكامله مع خطة دعم السياحة والطيران

عضو التنسيقية يتابع الأعمال الإنشائية بمجمعات خدمات قرى دشنا ضمن «حياة كريمة»

ترشيحاتنا

إسرائيل تبيع تسلا بأعلى سعر عالميا.. ما السر؟

النني يقود تشكيل أرسنال أمام وست بروميتش في كأس الرابطة

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

الإمارات تعلن موقفها من قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

خالد الجندي: العقيدة اختيار العبد والله وحده يحاسب عليها .. فيديو

حادث وسرقة وعملية جراحية.. تفاصيل 6 أيام صعبة في حياة عفاف مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

السياحة: ننتظر قرار المملكة بعودة رحلات العمرة .. فيديو

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

بعد ارتباط اسمه بالأهلي .. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل عماد النحاس

تعرف علي رد فعل كارتيرون بعد مقابلة جنش في ملعب الدفاع الجوي

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

روحى كانت هتطلع ودخلت في غيبوبة.. حالة عادل الفار الصحية

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب وما علاقة إسرائيل والإخوان ؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ