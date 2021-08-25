تغطية ترعة الخياطة والقضاء على التصدعات بجسر الطريق في دمياط

محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع تغطية ترعة الخياطة والذى يجرى من خلال العملية التى تم طرحها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتحت إشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وذلك وفقاً لبنود البروتوكول المبرم مع وزارة التنمية المحلية.

تضمنت الزيارة التى رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد الوقوف على اسباب ظهور بعض الشروخ والتصدعات بجسر الطريق والتى نتجت عن سوء أعمال سند جوانب جسر الترعة خاصة مع القيام بعمليات الحفر على أعماق.

وشددت "المحافظ" خلال الزيارة على تنفيذ أعمال الردم و الالتزام التام بالمواصفات والاشتراطات الفنية طبقاً للتصميمات التى اعدها استشارى الجهاز المركزى للتعمير والمعايير الخاصة بالتربة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاول المُنفذ للمشروع ،ونوهت إلى أنه تم إعداد تقارير بأسباب ظهور تلك التصدعات من قبل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

كما أكدت أن المحافظة اتخذت عدد من الإجراءات فور حدوث تلك التصدعات، لتلافى حدوث أية مشكلات جراء ذلك.

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