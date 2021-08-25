ميناء دمياط يستقبل 26 سفينة حاويات وبضائع عامة

محافظة دمياط

أكد المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة.

وأشار المركز في بيان، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة 29847 طن تشمل: 2221 طن رمل و4500 طن فوسفات و12622 طن يوريا و 784 طن نترات أمونيوم و 8200 طن داى أمونيوم و 1520 طن مولاس.

وأوضح البيان، أن حركة الوارد من البضائع العامة 28311 طن تشمل : 2678 طن حديد و 9210 طن قمح و 1213 طن ابلاكاش و 10000 طن ذرة و 5000 طن خردة و 874 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 210 طن.

وأضاف البيان، أنه بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 165 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وكرفس وفاصوليا وبامية وبطاطا وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( كركدية و برسيم و بصل و فول سودانى) وفواكه (فراولة ومانجو) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الجزائر و السعودية و هولندا و ايطاليا و امريكا و فرنسا و ماليزيا و سنغافورة و انجلترا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 341 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 976 حاوية مكافئة.

وتابع البيان، ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء يبلغ 48195 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1870 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2591 طن قمح متجهين إلى صوامع المنيا و كفر الشيخ و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من حلوان ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3647 شاحنة.

اقراايضا: