خبير تنمية بشرية: السوشيال ميديا حب استطلاع وليس إدمان

قال الدكتور طارق إلياس، خبير تنمية بشرية وتعديل السلوك، إن جميع ما يحدث من متابعة الأشخاص لـ السوشيال ميديا هو حب استطلاع وليس إدمان، والدليل على ذلك عن انشغال الشخص في حياته وروتينه اليومي، ومن الممكن أن يؤجل تصفحه على السوشيال ميديا.





وأضاف "إلياس"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الأب أو الأم من الممكن أن يمنحا الطفل موهبة خاصة بهما، لأن الأطفال دائما ما يتخذون والديهم قدوة لهم ويقلدونهم في ما يفعلونه؛ فالأب والأم يستطيعان أن ينقلوا موهبتهم بكل سهولة لأطفالهم، كاشفًا أنه في أحيان كثيرة يقوم الأب والأم بالإحتفاظ بموهبتهم لأنفسهم ويتركوا أولادهم ليجمعوا الأفكار بأنفسهم.

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خبير التنمية البشرية: هوس الأشخاص بالسوشيال ميديا حب استطلاع وليس إدمانا



وأوضح خبير التنمية البشرية، أن الموهبة حاكمة فمن لديه موهبة لا يستطيع إخفاءها وتظهر في اهتماماته ولو قام الطفل بمعرفة ما عليه فعله فهو حب الإستطلاع؛ أما إذا قام بحل المشكلة فهو موهوب، قائلا: "إذا فرض الدين شئ على الطفل لكي يكون موهوب بحياته فحينها لن تكون موهبة وإنما أداء فقط".

وأشار إلى أنه إذا أراد الوالدين الأب والأم أن يقوما بإشراك طفليهما في أي رياضة؛ فيجب أن يتركا له حرية اختيار الرياضة التي يفضلها؛ لأنه إذا اختار الرياضة التي يحبها فحينها ستكون بداية الموهبة، بينما العكس ستأتي بنتائج وخيمة وغير مرضية على الوالدين ومستقبله في ممارسة الرياضة.

