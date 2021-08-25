عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

منذ صدور الأهرام عام 1876وهى سباقة فى كل شىء,فقد سبقت قاسم أمين بدعم حقوق المرأة فى مجال العمل عامة ومجال الصحافة خاصة,وسبقت الدعاوى الدولية لاحترام حقوقها إجمالا,فقد قدمت لمصر والعالم بتسى تقلا رائدة الصحافة المصرية وأول امرأة ترأس مؤسسة الأهرام الصحفية,وصاحبة النجاح الكبير فى الحفاظ على سياسة إدارة الأهرام بعد وفاة زوجها بشارة تقلا ورئيس مجلس إدارتها فى الفترة من 5أغسطس 1876حتى 15 يونيو 1901ولدت بتسى ناعوم كبابة تقلا فى بيروت عام 1869,وكان والدها من أصحاب الأملاك فى بيروت,وقد تعلمت هناك اللغات العربية والفرنسية والرياضيات,وعندما توفى والدها توجهت مع أواتها إلى لندن,وأتمت تعليمها بدراسة اللغات الإنجليزية والألمانية,ثم التركية وذلك قبل أن ينتقل أهلها إلى مرسيليا,وكان تعارفها على بشارة تقلا خلال واحدة من رحلاتها إلى أوروبا لينزوجا فى 15 يونيو1889,وشاركت بتسى زوجها العمل بشكل متواصل داخل الأهرام,فكان من اليسير أن تتولى بعد وفاته دفة الإدارة منفردة.وواصلت الليل بالنهار لتحافظ على هذا التراث الصحفى العريق,وأثبتت خلال الفترة التى تولت فيها المسئولية أن المرأة قادرة على صنع المستحيل,فقد تمكنت وبمفردها من تنمية هذا الكيان الصحفى الضخم وتطويره.كما قامت بنقل مقر الأهرام من الاسكندرية إلى القاهرة بعد أن انشأت لها مبنى بشارع مظلوم أطلق عليه"دار الأهرام".

وعلى الرغم من ثقل المسئولية,والجهد الشاق الذى بذلته والذى منحها لقب"المرأة الحديدية " بمجال الصحافة المصرية,فإنها لم تتوان لحظة فى تربية ابنها الوحيد"جبرائيل",حيث أصرت على أن يتلقى تعليمه مابين مصر وأوروبا,ودعمت لديه الحس الصحفى حتى صار شغوفا بالمهنة مثل والديه.وقد انتهت تجربتها فى إدارة الأهرام بشكل منفرد عام 1912 بعد أن دعمت الصحيفة الكبيرة الأهرام خلال مرحلة انتقالية صعبة,وواصلت لاحقا دعم جبرائيل الذى تسلم إدارة الأهرام,فاشرفت عليه وتابعت تجربته حتى وافتها المنية عام 1924,ورغم أنها توفيت فى فيينا ,إلا أن جثمانها عاد ليوارى الثرى فى القاهرة.

• عندما حرقوا المسجد الأقصى فى 21 أغسطس عام 1969 قالت رئيسة الوزارة الإسرائيلية جولدا مائير:لم أنم ليلتها وأنا أتخيل العرب سيدخلون اسرائيل أفواجا من كل صوب,لكن عندما طلع الصباح ولم يحدث شىء أدركت أن باستطاعتنا فعل ما نشاء فهذه أمة نائمة!

• أفضل تجسيد لمفهوم حقوق الإنسان هو مااعتمده دستور 2014 من دمج طائفة الحقوق السياسية كالحق فى الانتخابات والاجتماع وتكوين النقابات والجمعيات فى وحدة عضوية جامعة مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالحق فى السكن والعلاج والتعليم والتقاضى والمساواة وتكافؤ الفرص والابداع الفنى والأدبى,وجميع هذه الحقوق والحريات لصيقة بشخص المواطن,فلاتقبل تعطيلا ولاانتقاصا,وفى الوقت نفسه فإنها ليست عصية على تنظيمها بما لاينال من جوهرها.

• المشكلة السكانية قضية أمن قومى والمجتمع يجب عليه أن يستوعب خطورة القضية التى أعتبرها بالدرجة الأولى قضية وعى,وأنه لايمكن مواجهة هذه الأزمة السكانية بدون الوقوف على أسبابها الحقيقية ووضع حلول جذرية لها.

• بسبب كورونا كم من قنوات ليس لها لزوم على اليوتيوب حققت ملايين المليارات وكلامها مغلوط,والضحايا عذرهم هو سقوطهم فى حالة من الذعر بسبب الجائحة,وبسبب كورونا أيضا ووفقا لبيانات اليونسكو فإن نحو 90% من الطلبة حول العالم أى أكثر من 1,5مليار طالب أصبحوا خارج المدارس!

• تعطيل السيستم خلال الامتحانات ليس مسئولية وزارة التربية والتعليم وحدها,فهناك طرف أصيل هو وزارة الاتصالات وقياس مستوى الضغط على النت,لكنى لاأؤيد الوزير فيما قاله بأن كل طالب حضر الامتحان وواجه مشكلة بسبب السيستم فهو ناجح, ففى هذا خلط الحابل بالنابل وتخريج جيل لم يحصل شيئا من المعلم والمعرفة.

• رضوى البحيرى(37 سنة)أول امرأة مصرية تعزف على آلة التمبانى,وهى آلة أفريقية لايوجد بها عزف منفرد,وتقدم موسيقى كلاسيكية.درست فى معهد الكونسرفتواروعمرها سبع سنوات,ووالدتها أسامة طنطاوى مطربة الأوبرا والأستاذ بأكاديمية الفنون.

• إنجى تيمور أسست أول مدرسة لتعليم فنون تنسيق الزهور فى الشرق الأوسط,وهى خريجة الأكاديمية البحرية ودرست إدارة الأعمال والأسواق.إسم "إنجى"يعنى اللؤللؤة البيضاء.

• أعتقد أن عملية انتاج أفلام عربية للأطفال مهمة شركات الانتاج المتخصصة فى تثقيف الطفل,وهى قليلة ونادرة,لذا ينبغى على وزارات التعليم تشجيع هذا الاتجاه بتخصيص مسابقات وتوفير صناديق دعم وتهيئة بيئة صناعية متكاملة لصناعة هذا النوع من الأفلام سواء أكانت رسوما متحركة أو دراما بشرية,وغنى عن الذكر أن التراث العربى ملىء بالقصص التى تحتوى على معارف وعبر وفوائد للأطفال,فأين هى العقول التى تفكر فى استثمار ذلك؟

• قد يغنى جمال المرأة عن ذكائها,ولكنه لايغنى عن قلبها,ولارفيق أحسن من المرأة التى تحبها,وأخيرا المرأة أجمل هدية خص الله بها الرجل.

• الحياة الدنيا مظلومة معنا,فهى كاللوحة البيضاء,ونحن من نضع عليها رسوماتنا ورسومات من حولنا,فنبعث بها أو نحولها إلى لوحة جميلة تسر الناظرين والعابرين.

• يقول برنارد شو:من لم يصنع السعادة لنفسه لن يصنعها له الآخرون.

• من يهزم رغباته أشجع ممن يهزم أعداءه,لأن أصعب انتصار هو الانتصار على الذات.

• كن على يقين بأن الله سينير فيك ما أطفأه الناس بداخلك,ويحيى فيك كل جميل كانت تملكه روحك.

• قال لها:نظرة واحدة تجعلنى أعشقك ضعف العشق الذى أعشقك به كل يوم.