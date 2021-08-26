إوعي تتجوزيه أهلاوى .. راندا البحيرى تمازح جمهور الأهلي | شاهد

نشرت الفنانة راندا البحيرى تدوينة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتبت راندا البحيرى " إوعي إوعي تتجوزيه اهلاوى

لو إبنك ضاع .. هيقولك عندنا منه كتير ".

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء امس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

وفي الدقيقة الـ6 وإحراز أحمد سيد زيزو الهدف الأول في شباك الإنتاج الحربي من خلال تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة قوية لتسكن الشباك .

وفي الدقيقة 88 أحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي من خلال إستقبال عرضية ليتمكن من تسجيلها برأسيه قوية لتسكن الشباك.