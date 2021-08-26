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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الصحة بالغربية: علاج فتاة مصابة بمرض نادر علي نفقة الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية منذ قليل موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان علي علاج الفتاة  تبارك عادل حسن، ابنة قرية الفرستق مركز بسيون والتي تعاني من الإصابة بمرض نادر وعلاجها علي نفقة الدولة بإحدي مستشفيات العامة لإنقاذ حياتها خلال الساعات القادمة.

كما أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم التنسيق مع الدكتور مجدي عوض مدير هيئة الإسعاف للتخصيص سيارة  إسعاف مُجهزة إلى مستشفى المنصورة الدولي لعلاجها على نفقة الدولة .

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وأفادت مصادر داخل مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية عن تكليف الدكتور أحمد حشيش مدير مستشفي المنصورة الدولي باستقبال حالة الفتاة صاحبة المرض النادر والقاطنة  من خلال الدفع  بفريق من الأطباء، يضم عديدًا من التخصصات المختلفة  باطنة وأوعية دموية ونساء وتوليد وغيرها على أعلى مستوى لتقييم الحالة وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة لها خلال الفترة المقبلة .

وزارة الصحة فتاة مصابة مرض نادر علاجها علي نفقة الدولة وكيل الصحة بالغربية

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