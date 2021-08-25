مباحث الغربية تكشف غموض العثور على جثة شاب أمام مدرسة بكفر الزيات

جرعة مخدرات زائدة..

نجحت مباحث الغربية في كشف غموض العثور على جثة مجهولة بالطريق العام بجوار إحدى المدارس الابتدائية بمدينة كفرالزيات، حيث تبين أن الجثة لشاب تلقى جرعة مخدرات زائدة أدت إلى توقف القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية وسقوطه من فوق دراجة بخارية كان يقودها ووفاته في الحال.



وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفرالزيات بعثور أهالي مدينة كفر الزيات على جثمان شاب مسجى بالطريق العام بجوار إحدى المدارس بالمدينة ومجهولة الهوية.



وعلي الفور تم الانتقال لمكان البلاغ و مناظره الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى كفرالزيات العام ومراجعة الكاميرات بالشوارع المحيطة بمكان العثور على الجثة.



وأمام ذلك قرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة

وتبين أن المتوفي يدعى “م م”، ٢٧ سنة، عاطل مقيم بمدينة كفر الزيات، وتم سؤال أقاربه عن ظروف وملابسات الواقعة.



وقرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات ندب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على سبب الوفاة حيث دلت المعاينة الظاهرية لمفتش الصحة على أن الوفاة نتيجة تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة أدت إلى توقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية وسقوطه من دراجته البخارية التي كان يقودها لحظة الوفاة وصرح بدفن الجثة وتسليمها لأسرته لدفنها.