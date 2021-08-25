تضامن الغربية : بدء تنفيذ مبادرة "عمر بيت يتيم" بدعم جمعية الأورمان

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ المبادرة الإنسانية بدعم جمعية الأورمان "عمر بيت يتيم"، والتى تستهدف تقديم الدعم لشرائح الأيتام في الغربية، من خلال توصيل مياه شرب نقية لهم .



وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، الى أن الجمعية دعمت هذه المبادرة تحت إشراف المديرية، تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأيتام ولتوفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، حيث سهلت على المواطن المشاركة فى تركيب وصلات المياه بسهم 250جنيه ليستطيع الجميع المشاركة فى الخير .



وأضافت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أنه تم تحديد الحالات المستحقة، من خلال قاعدة بيانات ، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها، وأنه سوف يتم استثمار قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

تضامن الغربية:بدء تنفيذ المبادرة الإنسانية بدعم جمعية الأورمان "عمر بيت يتيم"

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