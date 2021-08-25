عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الغربية : بدء تنفيذ مبادرة "عمر بيت يتيم" بدعم جمعية الأورمان

تضامن الغربية:بدء
تضامن الغربية:بدء تنفيذ المبادرة الإنسانية بدعم جمعية الأورم

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ المبادرة الإنسانية بدعم جمعية الأورمان "عمر بيت يتيم"، والتى تستهدف تقديم الدعم لشرائح الأيتام في الغربية، من خلال  توصيل مياه شرب نقية لهم .

محافظ الغربية يستقبل ممثلي شركة ألمانية مصنعة لمعدات محطة البيض بكفر الشيخ سليم


وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، الى أن الجمعية دعمت هذه المبادرة تحت إشراف المديرية، تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأيتام ولتوفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه  المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، حيث سهلت على المواطن المشاركة فى تركيب وصلات المياه بسهم 250جنيه ليستطيع الجميع المشاركة فى الخير . 


وأضافت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أنه تم تحديد الحالات المستحقة، من خلال قاعدة بيانات ، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها، وأنه سوف يتم استثمار قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

تضامن الغربية:بدء تنفيذ المبادرة الإنسانية بدعم جمعية الأورمان "عمر بيت يتيم"

IMG-20210825-WA0013
IMG-20210825-WA0013
IMG-20210825-WA0014
IMG-20210825-WA0014
تضامن الغربية حملات شوارع الغربية جمعية اورمان عمر بيت يتبم

موضوعات متعلقة

تحرير 23 محضرا في حملة تموينية وردع مخالفين في الغربية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لـ الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري بالمدينة

رئيس الوزراء يصعد أعلى نقطة في معبد الكرنك.. ويحاور عمال الترميم : جهد رائع يبعث على الفخر

قالت عنه "رخم" وتزوجته.. ولهذا السبب ابتعدت منى ذكي عن الأدوار الحسّية

رئيس الوزراء يُتابع من الأقصر استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش

المستشار عزت أبو زيد يستقبل رئيسي مجلس وقضايا الدولة.. صور

السيسي يبني الإنسان.. الرئيس يخاطب الشعب برسائل أبوية للنهوض بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

موجة حارة قادمة .. الأرصاد : هذه المناطق تسجل 45 درجة مئوية

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

توقعات بمد التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

فيديو

فيديو جراف.. حلق شعرها وربطها في السرير.. ابن يقسو على أمه

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ