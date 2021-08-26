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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حتة من قلبي لـ حسين الجسمي تحقق 33 مليون مشاهدة

صدى البلد

حققت أغنية "حته من قلبي" للفنان حسين الجسمي، نجاحا كبيرا  حيث حققت 33 مليون مشاهدة بعد  طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب” 

 

أغنية "حته من قلبي"  كلمات : أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء : حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: علي فتح الله.

 كلمات أغنية حتة من قلبي :

 

تقول كلمات الأغنية :"غير كاني وماني .. طبعي بدخل في الموضوع .. إنتي صورتك مستلماني  .. كل أيام الإسبوع .. يا حته يا حته يا حته من قلبي".

 

قيت نُصي .. ولقيت جوي .. وعندي إنتي ف حته .. وليه اخبّي .. تعالي بُصي .. بتحلـوّي .. واحنا سوا لو مين ينساني

.. أتشغل عنك ممنوع .. وانتي جنبي انتي مافيش تاني".

 

يذكر أن حققت أغنية “فوق” لـ حسين الجسمى، نجاحا كبيرا ، حيث وصلت  إلى مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

 

أغنية “فوق” كلمات: أحمد الصانع، ورؤية موسيقية وألحان: حسين الجسمي، توزيع ومكس وماستر: حسام كامل، وجيتارات:شريف حمدي.

 

من ناحية اخرى طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي  أغنية عاطفية جديدة تحمل أسلوباً شعرياً مختلفاً ومميزاً في أسلوب المحبة والغزل.

الأغنية تحت عنوان "درب الشعر"، من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي  .
 

ويجدد الجسمي تعاونه في أغنية "درب الشعر" مع ألحان الفنان فايز السعيد بعد مجموعة من التعاونات الناجحة، ليقوم الموزع الموسيقي نور هاشم بتوزيع موسيقى الأغنية التي قام بعملية المكساج والماستر لها من قبل المهندس جاسم محمد.

وعرضت أغنية "درب الشعر" بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

حسين الجسمي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أغنية حته من قلبي حتة من قلبى ايمن بهجت قمر

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