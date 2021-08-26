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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا على مسرح الزمالك

صدى البلد

يحيى اليوم الفنان علي الحجار حفلا غنائيا بمسرح الزمالك قى تمام الساعة الثامنة والنصف.

 

 ومن المقرر أن يقدم الحجار  خلال الحفل كوكبة من أجمل أعماله القديمة والحديثة وتترات المسلسلات التى اشتهر بها طوال مشواره الفنى، بالإضافة إلى العديد من أغانى نجوم الطرب والتى تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية منها ما تمنعوش الصادقين،المال والبنون، بوابة الحلوانى، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، فى قلب الليل، اعذرينى، الأحلام، دور يا زمن، زى الهوا،دارى جمالك، وعلى قد ماحبينا .

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علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

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الخميس.. حفل علي الحجار وفرقة أوبرا القاهرة في محكى القلعة

يذكر ان أحيا الفنان علي الحجار حفلا طربيا على مسرح محكى القلعة  الخميس، الماضى بحضور عدد كبير من الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه المختارة من بين مشواره الذي يمتد على مدار عقود. 

 

قبل حفل علي الحجار أحيت فرقة أوبرا القاهرة حفلا غنائيا  تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة أوركسترا القاهرة للوتريات بقيادة المايسترو هشام جبرعلى مسرح محكى القلعة.

 

جاء الحفل ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وقدم أعضاء الفرقة مجموعة من الأغاني المصرية والأجنبية من بينهم المطرب هشام الجندي، إلهامي أمين، داليا فاروق، وجاكلين رفيق. 

 

من الأغاني التي قدمتها أوبرا القاهرة امراة تحب ، الكتابة علي الجدار ، ربما ، طريقي ، ذكرتي ، حلق بي للقمر ، الحياة وردية ، استطعت الرقص ، عزباء في الليل ، شبح الاوبرا.

علي الحجار مسرح الزمالك مهرجان قلعة صلاح الدين حفل على الحجار قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى فعاليات الدورة 29

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