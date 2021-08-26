عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحفظ على السائق.. تحقيقات موسعة في حادث دهس حفار لسيدة وطفلتها بالبدرشين

لحظة الدهس
لحظة الدهس

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة دهس حفار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسيدة وطفلتها بمدينة البدرشين. 


وصرحت النيابة، بدفن جثتي السيدة المجني عليها أسماء.س.ع ٢٨ سنة وطفلتها البالغة من العمر 3 سنوات بعد انتهاء الطب الشرعي من التشريح لبيان سبب الوفاة. 


كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، والتحفظ على الحفار المتسبب في الحادث وبدء التحقيق مع سائق الحفار المتهم عقب إلقاء القبض عليه.


وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تفاصيل مصرع وفاة سيدة وابنتها وهي أن سائق الحفار كان يقوده بسرعة جنونية وسط زحام الشارع بالمارة والتكاتك، ما أدى إلى ميل السائق بالحفار على السيدة وابنتها ودهسهما ومصرعهما فى الحال. 

إخلاء سبيل الأم والخال في محاولة دهس ابنتها القاصر بالسيارة في الإسماعيلية

التحقيق فى واقعة دهس قطار إمبابة لشاب مجهول الهوية


وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد وقوع حادث دهس ووجود متوفين بشارع بورسعيد بدائرة المركز.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثتي ربة منزل وابنتها، وبإجراء التحريات وسؤال شهود العيان أفادوا باصطدام حفار تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بهما مما تسبب في مصرعهما في الحال، ولاذ قائد الحفار بالهروب، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط السائق الهارب، ونجحت قوة امنية في القاء القبض عليه وتمت احالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 


حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

 

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

موضوعات متعلقة

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

إخلاء سبيل الأم والخال في محاولة دهس ابنتها القاصر بالسيارة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

الداخلية: تقليص الدورة الزمنية للخدمات الجماهيرية الإلكترونية إلى 24 ساعة.. تفاصيل

السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي يثير أزمة فى الدورى وكأس مصر

8800 حالة جديدة.. كورونا تضرب إسرائيل بشدة

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

حكم من نوى إخراج صدقة لمتسول ورجع فيها لتبينه أنه لا يحتاجها

مخاوف إثيوبيه من تونس بشأن قضية سد النهضة.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

3 قرارات جديدة بشأن قائد سيارة الطريق الدائري

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

فرمان كارتيرون.. رحيل 9 لاعبين عن الزمالك في الميركاتو الصيفى

شاهد.. محمد رمضان يحصل على الدكتوراة من لبنان

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

فيديو جراف| تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

توجهت إلى إيران.. تفاصيل اختطاف الطائرة الأوكرانية في أفغانستان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ