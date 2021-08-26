عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمييز عنصرى.. حضانة ترفض التحاق ابنة وزير مسلم في اسكتلندا

وزير الصحة الاسكتلندي
وزير الصحة الاسكتلندي حمزة يوسف

أعلنت أسرة وزير الصحة الاسكتلندي حمزة يوسف، قرارها المضي قدمًا في إجراءات مقاضاة حضانة أطفال بتهمة "التمييز العنصري" بعد رفضها طلب التحاق ابنتها.

 

وبحسب الوزير حمزة يوسف وزوجته نادية النقلا، فإن حضانة الأطفال "ليتل سكولارز" قالت إنه لا يوجد فيها مكان لاستيعاب أطفال جدد بعد أن تقدما بطلب لابنتهما، أمل، البالغة من العمر عامين.

 

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الوزير وزوجته، أن الطلبات التي قدمت من أصدقاء وأفراد في العائلة لأطفال لديهم "أسماء تشبه أسماء البيض الاسكتلنديين" تم قبولها.

مسئول ألماني يعتذر من دراج جزائري بعد إهانة عنصرية على الهواء

تفاصيل مثيرة في واقعة فقدان طفل لحواسه بسبب إهمال حضانة

وتنفي الحضانة هذا الادعاء، قائلة إنها ترحب بالأطفال من كافة الخلفيات الثقافية.

وكان يوسف وزوجته قد أبلغا في وقت سابق عن الحضانة إلى هيئة التفتيش المعنية، ولكنهما طلبا من محامي أيضا الشروع في إجراءات قضائية ما لم تعتذر حضانة "ليتل سكولارز" وتقدم تبرعا لمؤسسة خيرية مناهضة للعنصرية في غضون أسبوعين.

وانتهت المهلة الآن ولا تزال الحضانة تنفي الاتهام، ولذا قررت الأسرة المضي قدما في إجراءات التقاضي.

وقال بيان صادر عن المحامي عامر أنور: "يوم الاثنين التاسع من أغسطس 2021، صدر بلاغ برفع الدعوى على حضانة "ليتل سكولارز" النهارية في براوتي فيري، بمدينة دندي، لانتهاك قانون المساواة لعام 2010، في ما يتعلق بالتمييز المزعوم الذي عانت منه نادية النقلا وابنتها أمل يوسف".

وأضاف البيان: "تلقينا ردا من الأشخاص الموكلين عن الحضانة يوم الاثنين الموافق 23 أغسطس 2021، وينفي الرد وجود أي سلوك تمييزي، لكنه لا يقدم تفسيرا منطقيا لماذا كانت هناك حالات رفض متكررة لاستيعاب أطفال بأسماء مسلمة أو من الأقليات العرقية، بينما منحت أماكن في الحضانة في الوقت نفسه لأطفال بأسماء تخص البيض أو الاسكتلنديين".

وقالت حضانة "ليتل سكولارز" في السابق إنها رحبت بانتظام بالأطفال والموظفين من مختلف الخلفيات "من بينهم عائلتان مسلمتان حاليا"، وإن مالكي الحضانة أنفسهم هم من أصل آسيوي.

وقال متحدث باسم الحضانة: "قدم رد كامل ومفصل على المزاعم الصادرة عن حمزة يوسف ونادية النقلا إلى ممثلهما القانوني. إننا نمقت التمييز بكل أشكاله ولا يتم التسامح معه ولن يحدث في الحضانة.. نواصل تفنيد المزاعم التي تقدم بها السيد يوسف والسيدة النقلا بأقوى العبارات الممكنة، ونفخر بموقفنا كحضانة جامعة مفتوحة أمام الجميع ومرحبة بهم".

اسكتلندا التمييز العنصري عنصرية الصحة اخبار العالم

موضوعات متعلقة

7 وصايا للنبي لتوثيق مشاعر الرحمة والمودة بين أفراد المجتمع.. علي جمعة يوضحها

رامي شعبان : ابراهيموفيتش يسألنى دائما عن ميدو

علي جمعة: على كل مسلم التمسك بهذا الدستور

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب.. السيسى‭ ‬والتاريخ.. 7 ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬البناء‭ ‬والمجد

سنن يوم الجمعة .. 11 وصية نبوية تغفر ذنوبك

عبدالرازق توفيق : نجاح الرئيس ‬فى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار بـ غزة تجسيد لدور ومكانة مصر

في ذكرى تولي السيسي الرئاسة.. طفرة ثقافية وإنجازات بالملايين بكل ربوع مصر

أذكار بعد الصلاة وفضلها .. 13 فائدة في الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

الداخلية: تقليص الدورة الزمنية للخدمات الجماهيرية الإلكترونية إلى 24 ساعة.. تفاصيل

السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي يثير أزمة فى الدورى وكأس مصر

8800 حالة جديدة.. كورونا تضرب إسرائيل بشدة

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

حكم من نوى إخراج صدقة لمتسول ورجع فيها لتبينه أنه لا يحتاجها

مخاوف إثيوبيه من تونس بشأن قضية سد النهضة.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

3 قرارات جديدة بشأن قائد سيارة الطريق الدائري

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

فرمان كارتيرون.. رحيل 9 لاعبين عن الزمالك في الميركاتو الصيفى

شاهد.. محمد رمضان يحصل على الدكتوراة من لبنان

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

فيديو جراف| تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

توجهت إلى إيران.. تفاصيل اختطاف الطائرة الأوكرانية في أفغانستان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ