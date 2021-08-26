تعرف على طريقة عمل العكاوى.. فيديو

قدم برنامج "مش بالحجم" المذاع على قناة "صدى البلد"، طريقة عمل العكاوى.

مقادير عمل العكاوى:

عكاوى- بطاطس- بصل - زبدة - فلفل أخضر- صلصة - عصير طماطم- ثوم - ورق غار- حبهان - جزر- كرفس.

وتعتبر اكلة طاجن العكاوي واحدة من أهم الأكلات المصرية الرائعة التي تعتمد اعتماداً رئيسياً على لحم العجل العكاوي، حيث تتضمّن هذه الأكلة على عدد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، لهذا فهي مناسبة وملائمة للأشخاص الذين يعملون في المهن والأعمال الصعبة، والطواجن بشكل عام تنتشر في مصر انتشاراً كبيراً بسبب سهولة تحضيرها وموادها التي تتوافر بسهولة بين أيدي الناس، كما أنّ هذه الأكلات هي من الأكلات الشعبية المصرية التي تعتبر جزءاً أصيلاً من أجزاء التراث المصري الهام الذي تعتبر الأكلات إحدى أهم مكوناته على الإطلاق. وفيما يلي طريقة تحضير اكلة طاجن العكاوي المصرية اللذيذة والشهية.