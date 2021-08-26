شاهد | أحمد الفيشاوي يستعرض لياقته البدنية من الجيم

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر أحمد الفيشاوي و هو يستعرض لياقته البدنية من إحدى صالات الجيم، وعلق على الصورة قائلا: “I run for bayren Munic”.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي أعلن عن مشاركة فيلمه "ريتسا" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021.

ونشر أحمد الفيشاوي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة من داخل الاستديو خلال تسجيل الدوبلاج الخاص بالفيلم، وكتب عليها "من ستوديو الدوبلاج لفيلم ريتسا، والخبر السعيد إن الفيلم هيشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021".

وكشف الفنان أحمد الفيشاوي عن عمل فنى جديد يجمعه بالمخرج عصام عبد الحميد فى وقت قريب، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر الفيشاوي صورة تجمعه بالمخرج عصام عبد الحميد مصحوبة بتعليق: "مع المخرج السعيد عصام عبد الحميد بنحضر فيلم جديد كوميدي وفانتازيا"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

وينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلم "ريتسا" من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري.

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وأمير المصرى وكارولين عزمى ومي الغيطي ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص، وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطا بينها.

ويعد الفيلم من نوعية الأفلام الرومانسية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي في حقبتين مختلفتين من الزمن وهما الخمسينيات والوقت الحالي، منها قصة أمير المصري الذي يعود للسينما المصرية بعد غياب 9 سنوات.

وتدور قصة الفيلم حول عودة حداد القبطان المصري إلى الوطن بعد رحلة غربة أكثر من خمسين عامًا ليبحث عن بقايا حب المراهقة ويواجه بكثير من الخطوط الدرامية والأشخاص المتباينة في الطباع في تشابك مثير للعلاقات الإنسانية بين جميع الأطراف لنكتشف في النهاية مفاجأة مذهلة في إطار من التشويق والرومانسية البديعة.