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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الفيشاوي يعلن عن مشاركة ريتسا بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن مشاركه فيلمه "ريتسا" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021.

 

ونشر أحمد الفيشاوي عى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  صورة من داخل الاستديو خلال تسجيل الدوبلاج الخاص بالفيلم وكتب عليها "من ستوديو الدوبلاج لفيلم ريتسا والخبر السعيد أن الفيلم هيشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 2021".

 

احمد الفيشاوي يلمح إلى عمل فني يجمعه بالمخرج عصام عبدالحميد

 

كشف الفنان احمد الفيشاوي عن عمل فنى جديد يجمعه بالمخرج عصام عبد الحميد فى وقت قريب، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

ونشر الفيشاوي صورة تجمعه بالمخرج عصام عبدالحميد مصحوبة بتعليق: "مع المخرج السعيد عصام عبدالحميد بنحضر فيلم جديد كوميدي و فانتزيا 🎥 🤩"، ونالت الصورة اعجاب متابعيه.

 

وينتظر احمد الفيشاوي عرض فيلم "ريتسا" من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري.

 

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، احمد الفيشاوي ،وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومي الغيطي ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص، وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطا بينها.

 

ويعد الفيلم من نوعية الأفلام الرومانسية ، التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي في حقبتين مختلفتين من الزمن وهما الخمسينيات والوقت الحالي، منها قصة أمير المصري الذي يعود للسينما المصرية بعد غياب 9 سنوات.

 

وتدور قصة الفيلم حول عودة حداد القبطان المصري إلى الوطن بعد رحلة غربة أكثر من خمسين عامًا ليبحث عن بقايا حب المراهقة ويواجه بكثير من الخطوط الدرامية والأشخاص المتباينة في الطباع في تشابك مثير للعلاقات الإنسانية بين جميع الأطراف لنكتشف في النهاية مفاجأة مذهلة في إطار من التشويق والرومانسية البديعة.

احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى ريتسا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقم ا قياسي ا

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