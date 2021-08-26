الخطوط الجوية السعودية تصدر قرارا عاجلا بشأن الرحلات الداخلية

أصدرت الخطوط الجوية السعودية قرارا عاجلا حيث رفع السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية ابتداءً من شهر سبتمبر القادم.

جاء ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني السماح بذلك، حيث ستبلغ نسبة الزيادة في السعة المقعدية على الرحلات الداخلية (52%).

وبحسب وكالة أنباء السعودية واس فكانت السعة المقعدية الأسبوعية لرحلات "السعودية" الداخلية مع التباعد الاجتماعي تبلغ أكثر من (245) ألف مقعد.

ومن المقرر أن تصبح السعة المقعدية بعد قرار السماح باستخدام كامل السعة المقعدية ما يزيد على (372) ألف مقعد.

كما يتم عبر فريق متخصص المراجعة الدائمة لجدول الرحلات والسعة المقعدية وإقرار الزيادة وفقاً للمتطلبات التشغيلية.