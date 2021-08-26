إصابة 3 أشخاص في إنقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 3 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مركز الغنايم في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي ووجود مصابين.

علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي رقم "5817 ى ر ج"، وأسفر الحادث عن إصابة "هاني.ص.م" 35 سنة، و"كرولس.ب.ر"56 سنة، و"ممدوح.م.ف"34 سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. وتحرير المحضر اللازم.