الجزيري والمثلوثي يسافران لتونس بعد لقاء البنك الأهلي بالدوري

تقرر سفر التونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس عقب انتهاء مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز.



وسيغادر الثنائي القاهرة بعد مباراة الغد للانتظام في معسكر منتخب تونس الذي سيواجه منتخبي غينيا الإستوائية وزامبيا فى الثالث والسابع من الشهر المقبل، ضمن الجولتين الأولى اولثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء البنك الأهلي المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم.

وكان الزمالك توج بلقب الدوري بعد الفوز على الانتاج الحربي في المباراة السابقة بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.