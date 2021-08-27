دعم المزارعين ضد أمراض الزيتون ومحافظ مطروح يعتمد المرحلة الثانية للقبول بالثانوية

مطروح خلال 24ساعة



شهدت محافظة مطروح خلال ال ٢٤ ساعة المنقضية العديد من الأحداث حيث صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مبلغ ٥٠ ألف جنيه لدعم المزارعين في المكافحة الحيوية لدودة أمراض الزيتون بمطروح من خلال المكافحة البكتيرية ، تيسيرا على المزارعين وحفاظا على جودة منتج الزيتون التى تشتهر به المحافظة.

وأوضح المهندس احمد يوسف "مدير عام الزراعه بمطروح ، أن مديرية الزراعة بمطروح نجحت فى تجربة عملية للمكافحة الحيوية لدودة أمراض الزيتون بإحدى المزارع بمطروح .

حيث قامت باجراء التجربة في مزرعتى زيتون للأهالى لعلاج دودة أوراق الزيتون الخضراء التي تصيب الأوراق الطرفية لأشجار الزيتون وتم الرش باستخدام مبيد بكتيرى بإسم "بروتكتو" به مادة فعالة من بكتيريا باسلس، وهي طريقة من طرق المكافحة الحيوية المستدامة مما يشجع من تواجد المفترسات فى البيئه الزراعية بشكل طبيعي وتقليل المكافحة الكيميائيه، لما لها من مردود إيجابي على المزارعين بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ، و ستقوم المديرية بتوفير هذا المبيد البكتيري وذلك بعد تقديم المزارعين طلبات عن طريق الإدارات الزراعية بالمحافظة .

وأ كد محافظ مطروح على اهتمام الدولة بالحفاظ على الثروة الزراعية والصحة العامة المواطنين ، مع الحفاظ على منتج ذات جودة عالية ، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة ، خاصة الزيتون المطروحى والمسجل زيته ضمن المؤشر الجغرافى للمنتجات الزراعية ،مع الإتجاه إلى المكافحة الحيوية وترشيد استخدام المبيدات للحفاظ على الطبيعة العضوية وجودة المنتج.

كما وافق، محافظ مطروح على النزول بالحد الأدنى للقبول بمرحلة التعليم الثانوي العام والفنى "المرحلة الثانية" على مستوى مراكز ومدن المحافظة للعام الدراسى 2020/2021، بعد دراسة الأماكن الشاغرة بالمدارس المختلفة واستجابة لطلبات أولياء الأمور والتيسير عليهم.

واوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، تم النزول بالمجموع الي الحد الأدنى للالتحاق بالثانوى العام بإدارات مرسى مطروح والحمام والعلمين التعليمية إلى 225 درجة ، وكلا من ادارتى برانى والسلوم تم النزول بالمجموع الى 195 درجة و إدارة البنجر إلى 204 درجة وأدارة سيوة التعليمية بحد أدنى 190 درجة ، ، وفى إدارة النجيلة تم النزول بالمجموع إلى 200 درجة، وإدارة الضبعة الى 175 درجة، وبالنسبة لطلبة الخدمات يبدأ الحد الادنى للتنسيق من 200 درجة.

وأضاف أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة فى كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي فى المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

كما اعتمد محافظ مطروح نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق القبول للمرحلة الثانوية الفنية للعام الدراسى 2021 -2022 بجميع نوعياتها صناعى – زراعى – تجارى – فندقي

بالنسبة للتعليم الزراعى

وجاء الحد الادنى للقبول بالمرحلة الثانية بمدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية بادارة البنجر التعليمية للبنين 150 درجة وللبنات 140 درجة ويقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على الاعدادية من قطاع البنجر فقط نظرا لارتفاع كثافة الطلاب بالقطاع كما جاء الحد الادنى للقبول بمدرسة فوكه الثانوية الزراعية بإدارة الضبعة 170 درجة ومدرسة سيوة الزراعية الحد الادنى للقبول 140 درجة .

وبالنسبة للتعليم الصناعي

مدرسة مطروح الصناعية بنين بالكيلو 2 الحد الادنى للقبول بالمرحلة الثانية 180 درجة وللحاصلين على الاعدادية المهنية الحد الادنى 120 درجة مدرسة مطروح الصناعية بنات الحد الادنى للقبول 190 درجة ومدرسة مطروح الزخرفية المعمارية الكيلو 7 165 درجة ومدرسة النجيلة البحرية الحد الادنى للقبول 140 درجة ويتم القبول للطلاب الحاصلين على الاعدادية من ادارة النجيلة فقط .ومدرسة براني الصناعية بنين 165 درجة ومدرسة سيوة الصناعية 155 درجة ومدرسة الضبعة الصناعية بنين 145 درجة والفصول الملحقة بتل العيس مدينة العلمين 165 درجة والفصول الملحقة بمدرسة عثمان بن عفان بإدارة الحمام الحد الادنى للبنين للبنات 190 درجة على ان تكون الاولوية للقبول والالتحاق بالمدارس للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية من نفس الادارة التعليمية او القطاع

كما أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس حصول وفد الجامعة الذي شارك في برنامج إعداد القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، والذي انعقد بمعهد إعداد القادة بحلوان في الفترة من ٢١ - ٢٤ من أغسطس الجاري، بأربع مراكز متقدمة في المسابقات التي شارك فيها.

وأوضح رئيس الجامعة أن الوفد المشارك حصل على المراكز الأربعة الأولى في مسابقات الألعاب الإلكترونية الشعر، المشاركة المتميزة، تنس الطاولة، متمنيًا للفائزين دوام التفوق والنجاح.

وأضاف الدكتور مصطفى النجار أن الوفد المشارك تضمن أعضاء هيئة تدريس من كليات الزراعة الصحراوية والبيئية، السياحة والفنادق، كلية التربية الرياضية بنين، كلية التربية للطفولة المبكرة، مؤكدًا على أهمية البرنامج في إعداد قادة المستقبل، والاستفادة من الخبرات القيادية في تنمية قدرات المشاركين.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة تضمنت على مدار أيامها المُنعقدة عدة جلسات حول "تطوير المناطق العشوائية"، "الكاريزما"، "صفات القائد النبيل"، "إعداد القائد المبدع"

ورشة عمل عن "الذكاء العاطفي"، ورشة عن "الإدارة الاستراتيجية"، ورشة تنفيذية لوضع الميثاق الأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة لعدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.