مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادثين بـمحافظة مطروح

لقى شخص مصرعه وأصيب ٤ آخرون في حادثين منفصلين بطريق محافظة مطروح اسكندرية الساحلى.



تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ب كيلو ٣٥ طريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث .

واستقبلت مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم صلاح عبدالقادر المنشاوي 52 سنة رأس الحكمة

كما استقبلت المستشفى ٢ مصابين وهم فوزي عبدالقادر المنشاوي 50 سنة اشتباه pc اشتباه كسر بالقدم اليسرى جرح قطعي باليد اليمني جروح وسحجات بالجسم والوجه الحالة العامة سيئة محمد صلاح عبدالقادر المنشاوي 9 سنوات رأس الحكمة جرح قطعي بالرأس طوله حوالي 15سم و اشتباه pc الحالة العامة متوسطة.



كما استقبلت مستشفى الحمام ٢ مصابين من الجيزة إثر حادث انقلاب سيارة علي طريق وادي النطرون وهم جانيس فيكتور صبري ١٨ سنة جرح قطعي في الساعد الايمن و كدمات وسحاجات

لاما خالد سمير ١٨ سنة كدمات وسحاجات وكدمات .