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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادثين بـمحافظة مطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

لقى شخص مصرعه وأصيب  ٤ آخرون في حادثين منفصلين بطريق محافظة مطروح اسكندرية الساحلى.

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تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ب كيلو ٣٥  طريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث .

واستقبلت مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم  صلاح عبدالقادر المنشاوي  52 سنة  رأس الحكمة
كما استقبلت المستشفى   ٢ مصابين وهم  فوزي عبدالقادر المنشاوي 50 سنة  اشتباه pc اشتباه كسر بالقدم اليسرى جرح قطعي باليد اليمني جروح وسحجات بالجسم والوجه الحالة العامة سيئة محمد صلاح عبدالقادر المنشاوي  9 سنوات  رأس الحكمة جرح قطعي بالرأس طوله حوالي 15سم و اشتباه pc الحالة العامة متوسطة.


كما استقبلت مستشفى الحمام ٢ مصابين  من الجيزة  إثر  حادث انقلاب سيارة علي طريق وادي النطرون  وهم جانيس فيكتور صبري  ١٨ سنة جرح قطعي في الساعد الايمن و كدمات وسحاجات 
لاما خالد سمير  ١٨ سنة  كدمات وسحاجات وكدمات .

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