بتمارين شاقة.. محمد لطفي يمارس رياضة الملاكمة

نشر الفنان محمد لطفي فيديو له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يمارس رياضة الملاكمة .



وعلق محمد لطفي علب الفيديو قائلا " ‬‏تمرين الشادو باالدامبز. من كليو لثلاثه يخلي ايدين الملاكم اسرع ثلاث اضعاف وهي ايديه فارغه".







يذكر أن اخر اعمال محمد لطفي مسلسل "بين السما والأرض"، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.



المسلسل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة

https://www.instagram.com/p/CTC87ZCDGNw/?utm_medium=copy_link