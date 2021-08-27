بارالمبياد طوكيو .. "شريف عثمان" يحقق فضية رفع الأثقال والميدالية الأولى لمصر

حقق البطل المصري شريف عثمان فضية منافسات رفع الأثقال وذلك في منافسات وزن 59 كجم ضمن دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو والتي تقام خلال الفترة بين 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر.

واستطاع “شريف ” رفع ثقل وزنه 187 ليحقق الميدالية الأولى لمصر في بارالمبياد طوكيو ويضيف الميدالية الرابعة له في تاريخه البارالمبي حيث توج من قبل بثلاث ميداليات ذهبية خلال دورات بيكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية.

واستطاعت مصر تحقيق 177 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

ويمثل مصر في منافسات رفع الأثقال 15 لاعب ولاعبة هم :طه عادل، شريف عثمان، محمود عطية، محمد صبحي، هاني محسن، عمرو فاروق، محمد السيد، ورانده تاج الدين، رحاب رضوان، جيهان غريب، فاطمة عمر، فاطمة محروس، أمل حفني، جيهان جلال، أماني إبراهيم.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.