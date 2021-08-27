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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطعيم 676 عاملا بالمشروعات الإنتاجية بسيناء بلقاح كورونا

تطعيم العاملين بلقاح
تطعيم العاملين بلقاح كورونا في سيناء

نظمت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمقر مصنع الأسمنت الرمادي بوسط سيناء، وذلك  في اطار توجيهات رئيس الجمهورية  ،وتنفيذها لتوجيهات محافظ شمال سيناء، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.  

وقال ماهر رفاعي مسؤول العلاقات العامة، ان  الفرق الطبية ،برئاسة محمد حمزه رئيس  لجنه التطعيم، وخالد عقده مشرف الوزارة من القاهرة، انتهت من تطعيم العاملين بمصنع الأسمنت الرمادي، علي مدي يومين متتاليين بحضور مدير الصحة بشمال سيناء د.طارق شوكه.

 

تطعيم 676 عاملا

وقال المهندس احمد مباشر  مدير عام  مصنع اسمنت سينا ، ا نه تم تطعيم 676 عاملا، وأن التطعيم متاح للجميع وذلك ضمن خطة المصنع الاحترازية، تمشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

  وقدم  المهندس احمد مباشر الشكر والتقدير لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء وجميع العاملين بها دعمهم وتعاونهم من أجل الحفاظ علي العاملين في المشروعات الإنتاجية ، بعد أن أصبح التطعيم  إجباري لجميع العاملين حفاظا علي صحة الجميع  ،في إطار التعاون المثمر والفعال مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء .
 

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لجنة لاستلام أعمال رفع كفاءة الوحدات المحلية في شمال سيناء

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كورونا حملة تطعيم سيناء العاملين

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