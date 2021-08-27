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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم سامى تشارك متابعيها بـ صورة مع خطيبها.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ريم سامى صورة لها مع خيبها رجل الأعمال طارق هيمن.

 

واحتفلت الفنانة الشابة ريم سامي بحفل خطبتها مساء أمس الخميس على رجل الأعمال طارق هيمن بالساحل الشمالي بحضور أسرتيهما، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام وشقيقها المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر.

 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا جديدة من “فوتوسيشن” خطوبة ريم سامي وطارق هيمن قبل البدء في مراسم الحفل.

 

أخر اعمال الفنانة ريم سامي 
شاركت الفنانة ريم سامي في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل نسل الأغراب الذي جمع الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، في أول تعاون فني بينهما.

 

قصة مسلسل نسل الأغراب
مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

مي عمر محمد سامى المخرج محمد سامي

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