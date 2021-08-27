إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.



إزالة التعديات على الأراضي الزراعية



وأكد محافظ البحيرة، استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.



نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( المحمودية - الدلنجات - رشيد - دمنهور - بدر - حوش عيسى )، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.



وأسفرت الحملات عن إزالة ٧ حالات تعدي على مساحة 1090 م2 عبارة عن الآتي :



- إزالة حالة تعدى بمساحة ٢٨٠ م بنطاق قرية فيشا بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية.



- إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٢٥٠ م بقري كوم زمران وطيبه بالدلنجات



- إزالة سور من البلوك خارج الحيز العمرانى بأرض زراعية بمساحة ١٩٠ م بقرية الموازنة التابعه للوحده المحليه لقرية محلة الأمير برشيد.



- إيقاف أعمال ورم حفر المهد بمساحة ١٥٠ م بنديبة بدمنهور.



- إزالة مباني مخالفة في المهد دور ثالث علوى بدون ترخيص بمساحة ١٢٠م٢ داخل الحيز قرية عمر مكرم بمركز بدر.



- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ١٠٠ م بنطاق قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى.

