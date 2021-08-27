إصابتها بالإعاقة ولّد بداخلها التحدي|رحاب رضوان بطلة مصر في رفع الأثقال بالبارالمبياد

كونها من ذوي القدرات الخاصة لم يمنعها من تحقيق هدفها، وبلوغها البطولات العالمية في رفع الأثقال، رحاب رضوان بطلة مصر في رفع الأثقال في البطولة البارالمبية، أثبتت أنه لا عائق أمام الطموح.

إنجازات متتالية، طموح لا يتوقف، تجمع بين الجمال والقوة، فتراها لا تتوقع أن تكون هي تلك البطلة التي تتمكن من رفع الأثقال، لكن على الساحة تتفاجأ بشخصية أخرى تبهر عينيك بقدرتها.

تحدي الصعوبات

أصبحت رحاب رضوان من ذوي القدرات الخاصة، وهي ابنة العام والنصف، بسبب حقنة طبية خاطئة، لكن ذلك لم يكن عائقا في طريقها، بل وقف أهلها داعمًا لها وتعلمت حتى أنهت تعليمها، وحققت مرادها في رياضة رفع الأثقال، فلم يصيبوها بخيبات الأمل يومًا، أو يكونوا عائقا في طريقها.

بداية المشوار

رحاب رضوان فتاة ريفية بسيطة، تخرجت في كلية الاداب قسم لغة انجليزية من جامعة الزقازيق، كانت تحلم برياضة رفع الأثقال لكنها لم تكن تعرف من أين تبدأ.

يقف الله بجانب أولئك الذين يسعون، ففي يوم دون ترتيب ولا إدراك من رحاب، وهي في طريقها عائدة من جامعتها، إذا بها تفاجأ بـ عبد الحاكم فارس مدرس المنتخب القومي لرفع الأثقال سابقًا يعرض عليها ان تتدرب لرفع الأثقال.

تلك الفتاة عاشقة رياضة رفع الأثقال كانت تلك فرصتها لتحقيق حلمها، فأسرعت بالموافقة، وبدأت على الفور، لتصيب المُدرب بالدهشة من قدرتها على رفع 50 كيلو من الأثقال في أول مرة لها للتدريب.

نجاحات متتالية

رحاب رضوان

توالت نجاحات رحان رضوان منذ ذلك الحين، لتشارك بالبطولات المحلية وبطولات الكأس، وتحصل على الميداليات الذهبية في جميع بطولاتها، وبعدها اتحرفت دوليًا، لتحصل على الميدالية الذهبية عام 2013.

دورة الألعاب البارالمبية

حصلت رحاب رضوان على الميدالية الفضية في منافسات وزن -50 كجم في رفع الأثقال، ضمن دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها اليابان خلال الفترة بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر، حيث استطاعت رفع ثقل 120كجم، لتحطم الرقم البارالمبي.

خلفية عن دورة الألعاب البارالمبية

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشرة للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية.

واستطاعت مصر تحقيق 177 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

ويمثل مصر في منافسات رفع الأثقال 15 لاعبا ولاعبة هم :طه عادل، شريف عثمان، محمود عطية، محمد صبحي، هاني محسن، عمرو فاروق، محمد السيد، ورانده تاج الدين، رحاب رضوان، جيهان غريب، فاطمة عمر، فاطمة محروس، أمل حفني، جيهان جلال، أماني إبراهيم.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثماني ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.