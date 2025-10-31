قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدية مصر للعالم.. افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري
الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات
كريم الشناوي: السادة الأفاضل مغامرة حقيقية.. وراهنت على الاختلاف
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالإسكندرية
من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب
إدارة ترامب تمدد مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية فبراير
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري
چايكا اليابانية: نستعد لإطلاق مركز المتحف المصري الكبير للترميم والبحث العلمي
تريند الزي الفرعوني.. كيف تحول صورتك لملك فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
أدهش العالم بحضارة استثنائية.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بافتتاح المتحف المصري الكبير
أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة
أقرب محطة مترو من المتحف المصري الكبير وأسعار تذاكر الدخول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصي خولي وكاريس بشار.. تفاصيل مسلسل 5 أرواح في رمضان 2026

النجوم قصي خولي وكاريس بشار
النجوم قصي خولي وكاريس بشار
أوركيد سامي

كشف السوريان قصي خولي وكاريس بشار عن كواليس مسلسلهما المرتقب "خمسة أرواح"، الذي سيعرض في موسم رمضان 2026.

 العمل من إخراج رامي حنّا ويجمع بين الدراما الإنسانية والتشويق في قالب مشوّق وعميق.

قصي خولي: "خمسة أرواح" يحمل دلالات متعددة

وفي مقابلة تليفزيونية على هامش احتفالية "في لبنان  تحدث قصي خولي عن اختيار عنوان المسلسل "خمسة أرواح"، مؤكدًا أن الاسم النهائي قد يكون تغيّر عن اسم آخر كان يفضّله شخصيًا، ولكنه لم يفصح عن العنوان البديل الذي كان يميل إليه. 

وأضاف خولي بطريقة فكاهية: "قد تكون خمس محاولات اغتيال، أو خمس شخصيات، أو خمس حبيبات أو أبناء. أخبروني أن القطة تملك سبع أرواح، وأنا أعاني من حساسية تجاه القطط، لذلك خمسة أرواح كافية بالنسبة إليّ".

كما تحدث عن طبيعة شخصيته في المسلسل، حيث أشار إلى أن مظهره الخارجي، بما في ذلك اللحية، مرتبط بشكل أساسي بالدور الذي يؤديه. 

وقال: "اللحية هي جزء من الشخصية، وأعلم أن البعض يفضّلني من دونها، لكن في النهاية القرار سيكون بيد الجمهور بعد عرض العمل".

كاريس بشار: التعاون مع قصي خولي كان رائعًا

من جانبها، أكدت كاريس بشار في نفس التصريحات التليفزيونية أن التعاون مع قصي خولي كان استثنائيًا، مشيرة إلى الأجواء الرائعة التي سادت بينهما أثناء التصوير. 

وقالت: "العمل مليء بالمشاهد الإنسانية العميقة والمركبة، وأنا متحمسة جدًا ليشاهد الجمهور ما نقدمه معًا في هذا المسلسل".

مزيج من الدراما والتشويق

ويجمع مسلسل "خمسة أرواح" بين الإثارة والدراما الإنسانية، حيث يتناول مجموعة من المواضيع الاجتماعية والإنسانية في إطار مليء بالتشويق والغموض. ومع اقتراب عرض العمل في رمضان 2026، يتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بفضل هذا التعاون الفني المميز والإخراج المتقن.

اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025

سعر كيلو الفراخ

بكام النهارده؟.. سعر كيلو الفراخ اليوم الأربعاء بعد الانخفاض الكبير

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد