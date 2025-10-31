قصي خولي وكاريس بشار.. تفاصيل مسلسل 5 أرواح في رمضان 2026

كشف السوريان قصي خولي وكاريس بشار عن كواليس مسلسلهما المرتقب "خمسة أرواح"، الذي سيعرض في موسم رمضان 2026.

العمل من إخراج رامي حنّا ويجمع بين الدراما الإنسانية والتشويق في قالب مشوّق وعميق.

قصي خولي: "خمسة أرواح" يحمل دلالات متعددة

وفي مقابلة تليفزيونية على هامش احتفالية "في لبنان تحدث قصي خولي عن اختيار عنوان المسلسل "خمسة أرواح"، مؤكدًا أن الاسم النهائي قد يكون تغيّر عن اسم آخر كان يفضّله شخصيًا، ولكنه لم يفصح عن العنوان البديل الذي كان يميل إليه.

وأضاف خولي بطريقة فكاهية: "قد تكون خمس محاولات اغتيال، أو خمس شخصيات، أو خمس حبيبات أو أبناء. أخبروني أن القطة تملك سبع أرواح، وأنا أعاني من حساسية تجاه القطط، لذلك خمسة أرواح كافية بالنسبة إليّ".

كما تحدث عن طبيعة شخصيته في المسلسل، حيث أشار إلى أن مظهره الخارجي، بما في ذلك اللحية، مرتبط بشكل أساسي بالدور الذي يؤديه.

وقال: "اللحية هي جزء من الشخصية، وأعلم أن البعض يفضّلني من دونها، لكن في النهاية القرار سيكون بيد الجمهور بعد عرض العمل".

كاريس بشار: التعاون مع قصي خولي كان رائعًا

من جانبها، أكدت كاريس بشار في نفس التصريحات التليفزيونية أن التعاون مع قصي خولي كان استثنائيًا، مشيرة إلى الأجواء الرائعة التي سادت بينهما أثناء التصوير.

وقالت: "العمل مليء بالمشاهد الإنسانية العميقة والمركبة، وأنا متحمسة جدًا ليشاهد الجمهور ما نقدمه معًا في هذا المسلسل".

مزيج من الدراما والتشويق

ويجمع مسلسل "خمسة أرواح" بين الإثارة والدراما الإنسانية، حيث يتناول مجموعة من المواضيع الاجتماعية والإنسانية في إطار مليء بالتشويق والغموض. ومع اقتراب عرض العمل في رمضان 2026، يتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بفضل هذا التعاون الفني المميز والإخراج المتقن.