حالتي الصحية في تدهور.. شمس البارودي تحيي ذكرى رحيل حسن يوسف

أحيت الفنانة شمس البارودي، الذكرى الأولى لرحيل زوجها الفنان الكبير حسن يوسف، وزارت قبره وقبر نجلهما.

وكتبت شمس البارودي في منشور طويل عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: “أحيا كل تفاصيله، بنفس الحجرة والسرير والمخدات، حبيبي بجواري، ظللت ثلاثة أيام يجافيني النوم والطعام دون قصد مني… حالتي الصحية في تدهور لا أعرف سببه سوى قلة النوم ونفسي التي تعاف الطعام بكل أشكاله”.

وأضافت: “بلغت شقيقاتي أني تعبانة، وطلبت منهم ما يبلغوش أولادي… بإذن الله هبقى كويسة، ادعولي يا أخواتي، أيامي هذه صعبة، ذكرى أصعب لحظات على حبيبي ومعاناته الصامتة، وهو لا يترك سبحته من يده اليسرى”.

وتابعت: “لن أحمل أحد مشاركتي في حزني، الكل لديه ما يشغله، ولكني سأكمل ما أقوم به لله وحده”.

وروت شمس البارودي تفاصيل إنسانية خلال الزيارة، مشيرة إلى أنها جلست أمام القبر تقرأ القرآن وتدعو لهما، ثم التقت قريباتها وتناولن الطعام معًا.

واختتمت: “مرت عليّ أول ذكرى لحبيبي، ولا أعلم كم ذكرى ستمر قبل أن ألتقي بهم عندما يأذن ربي الكريم… معلش نكدت عليكم، لكنها مشاعري، وأحمد الله على كل حال”.