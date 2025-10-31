قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
بحضور محبيه وتلاميذه.. تشييع جنازة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد| فيديو
كلمة السر مصر.. واشنطن تلغي زيارة وزير الطاقة إلى إسرائيل
هدية مصر للعالم.. افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا في احتفال أسطوري
الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات
كريم الشناوي: السادة الأفاضل مغامرة حقيقية.. وراهنت على الاختلاف
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالإسكندرية
من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب
إدارة ترامب تمدد مهمة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية فبراير
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري
چايكا اليابانية: نستعد لإطلاق مركز المتحف المصري الكبير للترميم والبحث العلمي
تريند الزي الفرعوني.. كيف تحول صورتك لملك فرعوني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
فن وثقافة

حالتي الصحية في تدهور.. شمس البارودي تحيي ذكرى رحيل حسن يوسف

سارة عبد الله

أحيت الفنانة شمس البارودي، الذكرى الأولى لرحيل زوجها الفنان الكبير حسن يوسف، وزارت قبره وقبر نجلهما.

وكتبت شمس البارودي في منشور طويل عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: “أحيا كل تفاصيله، بنفس الحجرة والسرير والمخدات، حبيبي بجواري، ظللت ثلاثة أيام يجافيني النوم والطعام دون قصد مني… حالتي الصحية في تدهور لا أعرف سببه سوى قلة النوم ونفسي التي تعاف الطعام بكل أشكاله”.

وأضافت: “بلغت شقيقاتي أني تعبانة، وطلبت منهم ما يبلغوش أولادي… بإذن الله هبقى كويسة، ادعولي يا أخواتي، أيامي هذه صعبة، ذكرى أصعب لحظات على حبيبي ومعاناته الصامتة، وهو لا يترك سبحته من يده اليسرى”.

وتابعت: “لن أحمل أحد مشاركتي في حزني، الكل لديه ما يشغله، ولكني سأكمل ما أقوم به لله وحده”.

وروت شمس البارودي تفاصيل إنسانية خلال الزيارة، مشيرة إلى أنها جلست أمام القبر تقرأ القرآن وتدعو لهما، ثم التقت قريباتها وتناولن الطعام معًا.

واختتمت: “مرت عليّ أول ذكرى لحبيبي، ولا أعلم كم ذكرى ستمر قبل أن ألتقي بهم عندما يأذن ربي الكريم… معلش نكدت عليكم، لكنها مشاعري، وأحمد الله على كل حال”.

شمس البارودي حسن يوسف ذكرى حسن يوسف

