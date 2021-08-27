بينها أمراض خطيرة.. اكتشف أسباب تنميل الساقين

يحدث تنميل الساقين، في كثير من الأحيان ، بسبب وضعيتهما الخاطئة، ولكن التنميل المزمن أو طويل الأمد أو المتكرر في الساقين يعد علامة على الإصابة بمشكلة صحية لذا لابد من معرفة سبب تنميل الساقين.

ونعرض لكم أهم أسباب تنميل الساقين المختلفة وذلك وفقا لما جاء في موقع “medicalnewstoday”.

الأوضاع

وتعد العادات الوضعية التي تضغط على الأعصاب أو تقلل من تدفق الدم في الأطراف السفلية، السبب الأكثر شيوعًا للخدر المؤقت في الساقين والقدمين.

وهذه أبرز الوضعيات التى تسبب تنميل الساقين:



الجلوس أو الركوع لفترات طويلة

الجلوس والضغط على القدمين

ارتداء السراويل أو الجوارب أو الأحذية الضيقة جدًا



الإصابات

يمكن أن تؤدي إصابات الجذع والعمود الفقري والوركين والساقين والكاحلين والقدمين، إلى الضغط على الأعصاب وتسبب تخدير القدمين و تنميل الساقين.

داء السكري

يصاب بعض مرضى السكري بنوع من تلف الأعصاب يسمى اعتلال الأعصاب السكري ، يمكن أن يسبب الاعتلال العصبي السكري تنميلًا ووخزًا وألمًا في القدمين ، وكذلك في الساقين إذا كانت شديدة.

مشاكل أسفل الظهر وعرق النسا

يمكن أن تسبب مشاكل أسفل الظهر ، مثل انهيار أو انفتاق الأقراص الفقرية ، ضغطًا على الأعصاب المتجهة إلى الساقين ، مما يؤدي إلى تنميل أو اضطرابات حسية.

عرق النسا هو الاسم الذي يطلق على تهيج العصب الوركي الذي يمتد من أسفل الظهر إلى الساقين، إذا أصبح هذا العصب متهيجًا أو مضغوطًا ، فقد يعاني الشخص من تنميل الساق أو القدم.

متلازمة نفق عظم الكعب

تحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يتم ضغط العصب الذي يمتد أسفل الجزء الخلفي من الساق وعلى طول الجزء الداخلي من الكاحل وإلى القدم ، أو الضغط عليه أو تلفه.

النفق الرسغي هو مساحة ضيقة في داخل الكاحل، يشعر الأشخاص الذين يعانون من متلازمة النفق الرسغي بالوخز وتنميل الساقين وألم في الكاحلين والكعب والقدم.

مرض الشريان المحيطي

يتسبب مرض الشريان المحيطي (PAD) في تضييق شرايين الدم المحيطية في الساقين والذراعين والمعدة ، مما يقلل من كمية الدم التي يمكن ضخها ويقلل من تدفق الدم، وتعتبر الأرجل من أكثر أجزاء الجسم شيوعًا التي تتأثر باعتلال الشرايين المحيطية.

يعاني معظم الأشخاص المصابين باعتلال الشرايين المحيطية من ألم وتقلصات في الساقين والوركين عند المشي أو الصعود إلى الطابق العلوي، يعاني البعض من تنميل الساقين.

تختفي أعراض اعتلال الشرايين المحيطية عادةً بعد بضع دقائق من الراحة.

أورام أو نمو غير طبيعي آخر

يمكن أن تضغط الأورام والتكيسات والخراجات والنمو الحميدة (غير السرطانية) على الدماغ أو النخاع الشوكي أو أي جزء من الساقين والقدمين.

يمكن أن يحد هذا الضغط من تدفق الدم إلى الساقين والقدمين ، مما يسبب التنميل.

استخدام الكحول

يمكن أن تتسبب السموم الموجودة في الكحول في تلف الأعصاب المصاحب للتنميل ، خاصة في القدمين.

يمكن أن يؤدي استهلاك الكحول المزمن أو المفرط أيضًا إلى تلف الأعصاب الذي يسبب تنميل الساقين حيث يرتبط هذا النوع من تلف الأعصاب بانخفاض مستويات فيتامينات ب ، مثل B-1 (الثيامين) و B-9 ( حمض الفوليك ) و B-12 ، والذي ينتج عن الإفراط في تناول الكحول.

فيبروميالغيا

الألم العضلي الليفي هو حالة مزمنة أو طويلة الأمد تسبب ألمًا واسعًا في الجسم ، وألمًا ، وحنانًا. يعاني بعض الأشخاص المصابين بالألم العضلي الليفي أيضًا من تنميل ووخز في اليدين والقدمين.

يعاني معظم الأشخاص المصابين بالفيبروميالغيا من مجموعة متنوعة من الأعراض بما في ذلك: تيبس وألم بدون سبب واضح ، خاصة في الصباح أو بعد النوم.



الإرهاق المزمن

مشاكل في الذاكرة وصعوبة في التفكير بوضوح ، تسمى أحيانًا فيبرو ضباب.



متلازمة تململ الساق

يعاني كل شخص مصاب بالفيبروميالغيا تقريبًا من أعراض في أكثر من جزء من الجسم لمدة 3 أشهر على الأقل في كل مرة. إذا كان التنميل في الساقين والقدمين غير مصحوب بأي أعراض أخرى أو لم يكن طويل الأمد ، فمن غير المحتمل أن يكون سببه الألم العضلي الليفي.

تصلب متعدد

يعاني الأشخاص المصابون بالتصلب المتعدد (MS) من تلف في الأعصاب الحسية يمكن أن يسبب خدرًا في منطقة صغيرة من الجسم أو أطرافهم بأكملها. على الرغم من أن التنميل المرتبط بمرض التصلب العصبي المتعدد غالبًا ما يستمر لفترة قصيرة فقط ، إلا أنه يمكن أن يستمر لفترة كافية تعوق الحركة.

السكتات الدماغية الصغيرة

يمكن أن تسبب السكتات الدماغية أو السكتات الدماغية الصغيرة تلفًا في الدماغ قد يؤثر على كيفية تفسير العقل ومعالجته للإشارات العصبية. يمكن أن تتسبب السكتة الدماغية أو السكتة الدماغية الصغيرة أحيانًا في خدر مؤقت أو طويل الأمد في أجزاء من الجسم.