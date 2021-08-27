بالأبيض.. درة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت درة بإطلالة كلاسيك أنيقة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام مكشوفة باللون الأبيض مكشوف البطن، ومن الناحية الجمالية، وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة كشفت عن جمال ملامحها.

وتشارك درة في حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر"، وقررت مجموعة قنوات cbc عرضها يوم 28 من أغسطس الجاري.

الحكاية من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة التي تلعب دور غالية الحكاية بعنوان "غالية " وهو اسم شخصيتها في العمل.



والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاته.