أبو شقة يعلن فتح مقرات حزب الوفد لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا

أثنى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، على الجهود الكبيرة التي تبذله الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، مشيدًا بجهود وزارة الصحة في التصدي للجائحة وتقديم الأمصال اللازمة لجموع المصريين في كافة أنحاء الجمهورية للوقاية من الفيروس المتحور.



وقرر أبو شقة في إطار دور حزب الوفد الوطني في مشاركة الدولة وبعد التحذيرات الدولية من خطورة الفيروس المتحور "دلتا"، فتح جميع مقرات الحزب في المحافظات والمركز الرئيسي في الدقي لتكون مراكزًا لتلقي المواطنين التطعيمات اللازمة ضد الفيروس.



وقال رئيس الوفد إنه تم إبلاغ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في خطاب رسمي أن جميع المقرات الخاصة بالحزب ستكون تحت تصرف الوزارة بدءًا من غدا السبت فيما يتعلق بتحويلها لمراكز تطعيم ضد الفيروس.

