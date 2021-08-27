من داخل سيارتها.. بوسي تتألق في أحدث إطلالة لها

شاركت المطربة بوسي، متابعيها بأحدث صور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت بوسي بإطلالة كلاسيكية، مرتدية توب كت بألوان صيفية مبهجة ونظارة شمس، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، والألوان الترابية في المكياج.

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب، حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.

من ناحية أخرى، حلت المطربة بوسي ضيفة مؤخرًا على الفنان أكرم حسني، بأحدث ظهور لها، ببرنامجه "أسعد الله مساءكم من جديد" في موسمه الرابع، عبر شاشة MBC مصر.