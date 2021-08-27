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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يشارك في تدريبات سان جيرمان استعدادًا لمباراة ستاد ريمس

ميسي
ميسي

نشر ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، صورا، عبر انستجرام من مرانه مع الفريق استعدادًا لملاقاة ستاد ريمس، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

 
وظهر ميسي من تدريبات الفريق استعدادا لمباراة ستاد ريمس فى الدورى الفرنسي، وحازت الصور على إعجاب كبير من متابعيه. 

 
ودخل ليونيل ميسي القائمة الرسمية للفريق، لكنه لم يحدد إن كان سيشارك بشكل أساسي أم سيبقى على دكة البدلاء.
 

ميسي، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان يوم 11 أغسطس، لم يلعب أي مباراة حتى الآن مع فريقه؛ بسبب عدم جاهزيته البدنية، لأنه لم يخض أي تدريب منذ نهائي بطولة كوبا أمريكا يوم 10 يوليو الماضي.

 

 

وتنتظر جماهير باريس سان جيرمان، على أحر من الجمر، ظهور ميسي الأول بقميص الفريق في مباراة رسمية، ويبدو أن ذلك الانتظار لن يكون أطول.

ميسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بطولة الدوري استعداد

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