برلماني : طلبات رسمية لإنشاء مجمع طبي للتأمين الصحي بشبين الكوم

تقدم النائب هانى خضر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بطلب رسمي إلى الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك منذ أربعة أشهر لحل أزمة الازدحام الشديد في عيادات التأمين الصحي بشبين الكوم بالمنوفية.



أكد النائب هانى خضر ،أن عيادات التأمين الصحي بشبين الكوم تعاني من الازدحام ومؤجرة و غير مؤهلة تماما لتقديم الخدمات الصحية حيث أنها لا يوجد بها لجان ومراكز تخصصية مثل لجان ومراكز القلب والكبد والأورام والروماتيزم وحقن العين و أمراض الدم وغيرها، ويتعدى إيجار العيادات الشهرى أكثر من 60 الف جنيه.

أوضح النائب، انه يوجد قطعة أرض مساحتها كبيرة وموقعها متميز فى نطاق محافظة المنوفية من أملاك الدولة تصلح لإنشاء مستشفى ومجمع عيادات طبية وبعد موافقة الهيئة العامة للتامين الصحي علي بناء المستشفي.



وتقدم النائب بطلب إلى اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية للموافقة على تخصيص واستغلال قطعة الأرض لإنشاء مجمع طبى لمنع التزاحم ولتوفير كافة الخدمات فيها خاصة بعد موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحى على إنشاء وبناء المستشفى ومجمع العيادات لخدمة أهالى محافظة المنوفية ومركز وبندر شبين الكوم على الأرض المملوكة للدولة بمدينة شبين الكوم وقد وافق السيد محافظ المنوفية مبدئيا على تخصيص الأرض لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى.

