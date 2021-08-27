بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

ولان النجاح لا يحق الا بأهله، ولان الاختيار المهني السليم للاعبيين بعيدا عن المحسوبيات هو القرار الذي اتخده الاعمده الاساسيه والرئيسه والمسؤله بنادي الداخلية العريق فيكون الاختيار علي اساس قدره اللاعبه ومهاراته وقدرته البدنيه للعب بنادي عريق مثل نادي االداخليه ومن ثم تكون النتائج خير دليل علي هذا الاختيار العادل واخص بالذكر اللواء عثمان الدسوقى واللواء احمد بدور والكابتن هيثم جبريل لمجهودهم الكبير جدا من اجل وضع نادي الداخليه في منافسه وبقوه وتحقيق نتائج جيده ومرضيه للجهاز الفني والاداري والجمهور واللاعبيين علي حد سواء وهذا ماسوف نراه الفتره القادمه والذي يعد حصاد لمجهود كبير لهم

فقد اعتمد نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقي، تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين بالنادي البوليسي موسم 2021-2022.

أحمد بدور رئيسا للقطاع وهيثم جبريل نائبا

وتولى الكابتن أحمد بدور رئاسة قطاع الناشئين بنادي الداخلية وهيثم جبريل منصب نائب رئيس القطاع والمدير الفني للقطاع .

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين بالداخلية كالتالي:

جهاز 2001

منير عبدالحميد مدير فني

سعد حمدي مدرب عام

أسامة عبدالعزيز مدرب حراس المرمي

محمد ماجدي مدير ادارى

محمد أحمد عبدالظاهر أخصائي تأهيل

جهاز 2003

أيمن فاروق مدير فني

محمد سعيد أبوالوفا مدرب عام

محمد أحمد سعيد مدرب حرا المرمي

محمد ماجدي مدير إداري

محمد أحمد عبدالظاهر أخصائي تأهيل

جهاز 2005

هاني عبدالباقي مدير فني

عادل حمودة مدرب عام

عصام سمير مدرب حراس مرمي

محمد عونى مدير إداري

عبدالرحمن رجب أخصائي تأهيل

جهاز 2007

محمد مصطفي مدير فني

عمرو أحمد هاشم مدرب عام

محمد أحمد مدرب حراس مرمي

محمد عونى مدير اداري

عبدالرحمن رجب أخصائي تأهيل

اما عن قطاع البراعم

محمد السيد مدير فني الراعم والأكاديميات

مواليد 2008

وليد كامل مدير فني

محمد عرفات مدرب حراس مرمي

أحمد حبيب أخصائي تأهيل

مواليد 2009

عمرو سنوسي مدير فني

أحمد عبدالرازق مدرب حراس مرمي

محمود عبداللطيف مدير ادارى

أحمد السيد الغنيمي أخصائي تأهيل

مواليد 2011

أحمد حسين مدير فني

محمد عاشور قاسم مدرب حراس مرمي

أحمد الغنيمي أخصائي تأهيل

وبدأت اختبارات الناشئين بنادي الداخلية لضم مواهب جديدة لفرق القطاع لموسم 2022/2021 يوم السبت الموافق 26 يونيو الماضى على ملاعب النادي بجسر السويس.

وحدد نادي الداخلية سعر استمارة اختبارات الناشئين مقابل 50 جنيها للإستمارة.

وطالب أحمد خليل عضو مجلس إدارة نادي الداخلية ومدير عام النشاط الرياضي بالنادي، من مدربي قطاع الناشئين بالبحث عن مواهب لتدعيم فرق النادي ومنح المتقدمين لإختبارات أكثر من فرصة للوصول للاعبين المميزين

وأكد “خليل” على أن نادي الداخلية من الأندية التي تهتم اهتماماً كبيراً بقطاع الناشئين، وأن سياسة النادي هي إفراز العديد من النجوم والمواهب للكرة المصرية مثل أحمد سمير الذي ذهب الي فريق طلائع الجيش، وطارق طه “بيراميدز” ومحمود رضا “غزل المحلة”، ومحمد عبد الغني “الزمالك” ومحمود السيد “بتروجيت”، واحمد رفاعى لاعب سموحة، كما يتواجد فى الفريق الأول بنادي الداخلية لاعبين متميزين صعدوا من ناشئين النادي مثل وليد احمد و كريم سعيد وسيد كناريا