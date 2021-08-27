بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

ولان النجاح لا يحق الا بأهله، ولان الاختيار المهني السليم للاعبيين بعيدا عن المحسوبيات هو القرار الذي اتخده الاعمده الاساسيه والرئيسه والمسؤله بنادي الداخلية العريق فيكون الاختيار علي اساس قدره اللاعبه ومهاراته وقدرته البدنيه للعب بنادي عريق مثل نادي االداخليه ومن ثم تكون النتائج خير دليل علي هذا الاختيار العادل واخص بالذكر اللواء عثمان الدسوقى واللواء احمد بدور والكابتن هيثم جبريل لمجهودهم الكبير جدا من اجل وضع نادي الداخليه في منافسه وبقوه وتحقيق نتائج جيده ومرضيه للجهاز الفني والاداري والجمهور واللاعبيين علي حد سواء وهذا ماسوف نراه الفتره القادمه والذي يعد حصاد لمجهود كبير لهم
فقد اعتمد نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقي، تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين بالنادي البوليسي موسم 2021-2022.
أحمد بدور رئيسا للقطاع وهيثم جبريل نائبا
وتولى الكابتن أحمد بدور رئاسة قطاع الناشئين بنادي الداخلية وهيثم جبريل منصب نائب رئيس القطاع والمدير الفني للقطاع .
وجاء تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين بالداخلية كالتالي:
جهاز 2001
منير عبدالحميد مدير فني
سعد حمدي مدرب عام
أسامة عبدالعزيز مدرب حراس المرمي
محمد ماجدي مدير ادارى
محمد أحمد عبدالظاهر أخصائي تأهيل
جهاز 2003
أيمن فاروق مدير فني
محمد سعيد أبوالوفا مدرب عام
محمد أحمد سعيد مدرب حرا المرمي
محمد ماجدي مدير إداري
محمد أحمد عبدالظاهر أخصائي تأهيل
جهاز 2005
هاني عبدالباقي مدير فني
عادل حمودة مدرب عام
عصام سمير مدرب حراس مرمي
محمد عونى مدير إداري
عبدالرحمن رجب أخصائي تأهيل
جهاز 2007
محمد مصطفي مدير فني
عمرو أحمد هاشم مدرب عام
محمد أحمد مدرب حراس مرمي
محمد عونى مدير اداري
عبدالرحمن رجب أخصائي تأهيل
اما عن قطاع البراعم
محمد السيد مدير فني الراعم والأكاديميات
مواليد 2008
وليد كامل مدير فني
محمد عرفات مدرب حراس مرمي
أحمد حبيب أخصائي تأهيل
مواليد 2009
عمرو سنوسي مدير فني
أحمد عبدالرازق مدرب حراس مرمي
محمود عبداللطيف مدير ادارى
أحمد السيد الغنيمي أخصائي تأهيل
مواليد 2011
أحمد حسين مدير فني
محمد عاشور قاسم مدرب حراس مرمي
أحمد الغنيمي أخصائي تأهيل
وبدأت اختبارات الناشئين بنادي الداخلية لضم مواهب جديدة لفرق القطاع لموسم 2022/2021 يوم السبت الموافق 26 يونيو الماضى على ملاعب النادي بجسر السويس.
وحدد نادي الداخلية سعر استمارة اختبارات الناشئين مقابل 50 جنيها للإستمارة.
وطالب أحمد خليل عضو مجلس إدارة نادي الداخلية ومدير عام النشاط الرياضي بالنادي، من مدربي قطاع الناشئين بالبحث عن مواهب لتدعيم فرق النادي ومنح المتقدمين لإختبارات أكثر من فرصة للوصول للاعبين المميزين
وأكد “خليل” على أن نادي الداخلية من الأندية التي تهتم اهتماماً كبيراً بقطاع الناشئين، وأن سياسة النادي هي إفراز العديد من النجوم والمواهب للكرة المصرية مثل أحمد سمير الذي ذهب الي فريق طلائع الجيش، وطارق طه “بيراميدز” ومحمود رضا “غزل المحلة”، ومحمد عبد الغني “الزمالك” ومحمود السيد “بتروجيت”، واحمد رفاعى لاعب سموحة، كما يتواجد فى الفريق الأول بنادي الداخلية لاعبين متميزين صعدوا من ناشئين النادي مثل وليد احمد و كريم سعيد وسيد كناريا