عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

صدى البلد

ولان النجاح لا يحق الا بأهله، ولان الاختيار المهني السليم للاعبيين بعيدا عن المحسوبيات  هو القرار الذي اتخده الاعمده الاساسيه والرئيسه والمسؤله بنادي الداخلية العريق فيكون الاختيار علي  اساس قدره اللاعبه ومهاراته وقدرته البدنيه للعب بنادي عريق مثل نادي االداخليه ومن ثم تكون النتائج خير دليل علي هذا الاختيار العادل واخص بالذكر  اللواء عثمان الدسوقى واللواء احمد بدور والكابتن هيثم جبريل لمجهودهم الكبير جدا من اجل وضع نادي الداخليه في منافسه وبقوه وتحقيق نتائج جيده ومرضيه للجهاز الفني والاداري والجمهور واللاعبيين علي حد سواء  وهذا ماسوف نراه الفتره القادمه والذي يعد حصاد لمجهود كبير لهم  
فقد اعتمد نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقي، تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين بالنادي البوليسي موسم 2021-2022.

أحمد بدور رئيسا للقطاع وهيثم جبريل نائبا 
وتولى الكابتن أحمد بدور رئاسة قطاع الناشئين بنادي الداخلية وهيثم جبريل منصب نائب رئيس القطاع والمدير الفني للقطاع .
وجاء تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين بالداخلية كالتالي:
جهاز 2001
منير عبدالحميد مدير فني
سعد حمدي مدرب عام
أسامة عبدالعزيز مدرب حراس المرمي
محمد ماجدي مدير ادارى
محمد أحمد عبدالظاهر أخصائي تأهيل

جهاز 2003
أيمن فاروق مدير فني
محمد سعيد أبوالوفا مدرب عام
محمد أحمد سعيد مدرب حرا المرمي
محمد ماجدي مدير إداري
محمد أحمد عبدالظاهر أخصائي تأهيل

جهاز 2005
هاني عبدالباقي مدير فني
عادل حمودة مدرب عام
عصام سمير مدرب حراس مرمي
محمد عونى مدير إداري
عبدالرحمن رجب أخصائي تأهيل

جهاز 2007
محمد مصطفي مدير فني
عمرو أحمد هاشم مدرب عام
محمد أحمد مدرب حراس مرمي
محمد عونى مدير اداري
عبدالرحمن رجب أخصائي تأهيل

اما عن قطاع البراعم
محمد السيد مدير فني الراعم والأكاديميات
مواليد 2008
وليد كامل مدير فني
محمد عرفات مدرب حراس مرمي
أحمد حبيب أخصائي تأهيل

مواليد 2009
عمرو سنوسي مدير فني
أحمد عبدالرازق مدرب حراس مرمي
محمود عبداللطيف مدير ادارى
أحمد السيد الغنيمي أخصائي تأهيل

مواليد 2011
أحمد حسين مدير فني
محمد عاشور قاسم مدرب حراس مرمي
أحمد الغنيمي أخصائي تأهيل
وبدأت اختبارات الناشئين بنادي الداخلية لضم مواهب جديدة لفرق القطاع لموسم 2022/2021 يوم السبت الموافق 26 يونيو الماضى على ملاعب النادي بجسر السويس.
وحدد نادي الداخلية سعر استمارة اختبارات الناشئين مقابل  50 جنيها للإستمارة.
وطالب أحمد خليل عضو مجلس إدارة نادي الداخلية ومدير عام النشاط الرياضي بالنادي، من مدربي قطاع الناشئين بالبحث عن مواهب لتدعيم فرق النادي ومنح المتقدمين لإختبارات أكثر من فرصة للوصول للاعبين المميزين
وأكد “خليل” على أن نادي الداخلية من الأندية التي تهتم اهتماماً كبيراً بقطاع الناشئين، وأن سياسة النادي هي إفراز العديد من النجوم والمواهب للكرة المصرية مثل أحمد سمير الذي ذهب الي فريق طلائع الجيش، وطارق طه “بيراميدز” ومحمود رضا “غزل المحلة”، ومحمد عبد الغني “الزمالك” ومحمود السيد “بتروجيت”، واحمد رفاعى لاعب سموحة، كما يتواجد فى الفريق الأول بنادي الداخلية لاعبين متميزين صعدوا من ناشئين النادي مثل وليد احمد و كريم سعيد وسيد كناريا

WhatsApp Image 2021-08-25 at 6.37.14 PM
WhatsApp Image 2021-08-25 at 6.37.14 PM

ترشيحاتنا

جوجل تصدر تحذيرا للملايين من مستخدمي YouTube لهذا السبب

أبو جبل يتصدى لركلتي جزاء في دقيقة واحدة أمام البنك الأهلي

للحفاظ على المناخ.. سفينة نرويجية تبحر بدون طاقم عمل وبلا انبعاثات

بالأسعار .. مقارنة بين أرخص سيارتين "زيرو" في مصر

أسامة الأزهري يكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية الأزهرية والعامة بقرية مرصفا بالقليوبية

اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء إثيوبيا.. ماذا دار؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

البنك الأهلى يغلق دفاعاته أمام الزمالك وينهى الشوط الأول بالتعادل السلبى

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل كاملة

خاص| اتورطنا معاه.. المركز الثقافي الألماني يوضح أسباب سحب الدكتوراه من محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ