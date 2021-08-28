قمصان : نعتذر لجماهير الأهلي.. والقادم أفضل

قدم سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اعتذار الجهاز الفني للجماهير عن ضياع بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، مؤكدًا أن القادم أفضل حيث يخوض الفريق منافسات قوية ومهمة خلال المرحلة المقبلة.

وقال: «نعد جماهير الأهلي بالعودة لتحقيق البطولات الفترة المقبلة».

وأوضح أن جلسة محمود الخطيب، رئيس النادي، مع اللاعبين عقب مباراة الجونة كان لها أثر إيجابي للغاية في اللاعبين والجهاز الفني من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وقال: «ظروف مباراة اليوم أمام أسوان لم تساعدنا على الدفع ببعض اللاعبين العائدين من الإصابة مثل محمد محمود».

وأوضح أن صفحة الدوري انتهت وعلينا التركيز في المقبل بعد الصفقات الجديدة والتدعيمات المهمة التي قام بها النادي.

وأضاف: «الصفقات الجديدة لا تقلل على الإطلاق من اللاعبين الموجودين بالفريق ولكنها عادة الأندية الكبرى أن يكون عندك أسماء مهمة وكبيرة في جميع المراكز».

وقال: «الصفقات الجديدة مهمة جدا للفريق وسيكون على عاتقها مسئولية كبيرة».

واختتم قمصان تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي يستعد خلال المرحلة المقبلة لخوض منافسات قوية، وطموحنا كبير جدا، حيث سنخوض منافسات كأس العالم للأندية وقد نواجه تشيلسي مثلما سبق أن واجهنا بايرن ميونيخ وكلها منافسات تحتاج إلى تدعيمات قوية، كما أننا نتطلع للحفاظ على بطولة إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.