كشف دكتور خالد أبو الحمد، مدير عام آثارالإسكندرية ، تفاصيل كشف أثري لبقايا ضاحية سكنية وتجارية يونانية ورومانية في الإسكندرية.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، إن الأثريين المصريين اكتشفوا هذه الآثار في مدينة الشاطبي بالأسكندرية، حيث يحتوى الكشف على العديد من الآثار التي ترجع إلى العصر اليوناني والروماني.

وأكد ، أنه لا يخلو شبر في أرض الدولة المصرية إلا وبها أثر من أثار التبع، موضحا ان هذه الكشف عبارة عن مدينة سكنية كاملة تحتوي على العديد من العناصر المعمارية المهمة منها بقايا معبد وبقايا محلات لبيع التماثيل وورش وعناصر معمارية مهمة حيث اكتشفنا قطع تتعدى الألف قطعة أثرية ورؤوس تماثيل للاسكندر الأكبر والأباطرة وأكثر من 700 عملة أثرية.

نجحت البعثة الأثرية المصرية من منطقة آثار إسكندرية في الكشف عن بقايا ضاحية سكنية وتجارية من العصرين اليوناني والروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر بمنطقة الشاطبي.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، أن أهمية هذا الكشف ترجع إلى أنه يلقي الضوء على الأنشطة المختلفة التي كانت تتم عند الأسوار الخارجية للعاصمة المصرية في العصرين اليوناني والروماني، والتي كانت تضم أماكن لاستراحة المسافرين وزائري المدينة لحين الحصول على التصاريح اللازمة للدخول، وكذلك أماكن لفحص وتحديد الضرائب على السلع الواردة للمدينة من جهة الشرق.

و أكد د. وزيري أن الدراسات الأولية التي تمت على بقايا الضاحية المكتشفة أوضحت أنها كانت تتكون من شارع رئيسي تتعامد عليه شوارع فرعية، مرتبطة جميعها بشبكة صرف صحي، مضيفا أن استخدام هذه الضاحية استمر لفترة طويلة أمتدت تقريبا ما بين القرنين الثاني قبل الميلاد والرابع بعد الميلاد.