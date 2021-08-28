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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول ظهور .. كريستيانو رونالدو يشارك فى مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس الجمعة، عن تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

 

التقارير الصحفية كانت قربت رونالدو من الانتقال لـ مانشستر سيتي، لكن تتابعت الأحداث بشكل سريع، ليعود كريستيانو لناديه السابق بعد 12 عامًا من الرحيل.

 

ويبدو أن أحد اللاعبين كان له دورًا كبيرًا في ذلك الانتقال، ألا وهو برونو فيرنانديز، زميل رونالدو في المنتخب البرتغالي، فالنرويجي أولي جونار سولشاير لمح لذلك في مؤتمر صحفي قبل إتمام الصفقة، بتأكيده أن النادي يحظى بعلاقة تواصل جيدة مع كريستيانو، من خلال علاقة برونو بـ “ الدون”.

 

وعقب إعلان الصفقة بشكل رسمي، نشر برونو فيرنانديز خبر الانتقال معلقًا: "وكيل اللاعبين برونو؟ مرحبًا بعودتك للمنزل.

 

ومن المقرر أن يحظى النجم البرتغالي، الذي سبق له التألق في صفوف مانشستر يونايتد بين 2003 و2009 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، باستقبال حار في أول مباراة سيخوضها مع الشياطين الحمر.

 

وأشارت تقارير إعلامية أن تكون أولى مباريات رونالدو بقميص مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد في 11 سبتمبر المقبل، إذ أنه من الصعب للغاية أن يلحق بمواجهة وولفرهامبتون يوم غدا الأحد، أي أن "الدون" سيخوض تصفيات كأس العالم مع منتخب البرتغال الشهر المقبل ثم يعود إلى ناديه الجديد.

 

وإن لم يشارك رونالدو في لقاء نيوكاسل، فستكون الفرصة متاحة أمامه للظهور بالقميص الأحمر للمرة الأولى بعد عودته في مباراة وست هام، المقررة في 19 سبتمبر المقبل، قبل أن يواجه "الشياطين الحمر" نفس الفريق مرة أخرى في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، في 21 سبتمبر.

 

يذكر أن كريستيانو رونالدو بدأ مسيرته مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، قبل الرحيل عام 2003 لصفوف مانشستر يونايتد مقابل 19 مليون يورو، حيث أُعجب بإمكانياته مدرب الشياطين الحمر السابق، السير أليكس فيرجسون.

 

رونالدو استمر في صفوف مانشستر يونايتد لمدة 6 مواسم، حقق معهم كل شيء، قبل أن ينتقل لريال مدريد الإسباني مقابل ما يقرب من 94 مليون يورو، في الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم آنذاك، ليواصل نجاحاته هناك، قبل الرحيل ليوفنتوس الإيطالي عام 2018 مقابل 100 مليون يورو تقريبًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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