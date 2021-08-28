منظومة تحت الصفر.. هجوم عنيف من نجم الزمالك ضد أحمد مجاهد

وجه أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة إلى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بـ إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكتب عبدالملك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر”: “هو الراجل الي جاي يسلم الدرع حاطط حبهان تحت درسه و لا حاجة ومستعجل ليه و مشدود ليه يا عم متبينهاش اووي كدة انك محروق ..منظومة تحت الصفر !!”.



واضاف: "لازم اللجنة الموجودة في الزمالك تعمل احتفال لبطل الدوري يحرق كل اللي متضايق وكفاية فرحتنا بالزمالك مش عاوزين من وشوشكو حاجة".

نشبت مشادة كلامية بين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بسبب رغبة قائد الفريق الأبيض في دخول اللاعبين المستبعدين من القائمة، وأسر اللاعبين إلى ملعب بتروسبورت للاحتفال بدرع الدوري.

ورفض أحمد مجاهد، السماح لقائد الفريق باستقدام أسر اللاعبين لأرضية الملعب؛ مما دفع شيكابالا للانفعال عليه.



وحرص أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة لادارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تسليم درع الدوري المصري لرئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ولاعبي الزمالك، والجهاز الفني والاداري .

وتوج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد التعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.



وحرمت العارضة لاعبي الزمالك من تسجيل هدف التقدم على البنك الأهلي في الدقيقة 15 من عمر المباراة، في هجمة هي الأولى خلال الربع ساعة الأولى من المباراة.

ومرر إمام عاشور كرة عرضية رائعة بالمقاس على رأس محمود علاء الذي سدد الكرة برأسية متقنة ولكنها ارتطمت بالعارضة.

وسدد إمام عاشور لاعب الزمالك صاروخية نحو مرمى أحمد السعدني حارس مرمى البنك الأهلي، ولكن تصدى لها السعدني ببراعة شديدة وأبعدها عن مرماه.

وحاول البنك الأهلي أن ينظم هجمة مميزة على مرمى الزمالك، وبالفعل وصل إلى مرمى أبو جبل الذي تألق ومنع اهتزاز شباكه بعد إبعاده لتسديدة قوية من فادي فريد.

لم يتبدل الأداء كثيراً مع بداية شوط المباراة الثاني، وبدأ الزمالك في الاستحواذ على الكرة والبنك الأهلي يدافع بقوة.

وفي ركلة حرة مباشرة من مكان خطير لصالح البنك الأهلي سددها فادي فريد مباشرة على مرمى أبو جبل، تصدى للكرة بصعوبة بالغة وأبعدها عن مرماه.

وأجري باتريس كارتيرون تبديلا في الدقيقة 55 من عمر المباراة بنزول شيكابالا بدلاً من مروان حمدي لتغيير الشكل الهجومي، بسبب عدم تسجيل أهداف.

وسجل أيمن حفني هدفا مميزا من رأسية رائعة في مرمى البنك الأهلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة بعد تمريرة سحرية من حازم إمام.

وتمكن كريم بامبو من التوغل بين دفاعات الزمالك، واستقبال الكرة من رأسية أحمد علي ثم تسديدها برأسية أخرى من كريم بابو في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وحصل فادي فريد لاعب البنك الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة وتأكد الحكم محمود عاشور من الكرة وأقر أنها ركلة جزاء.

وسدد أحمد علي لاعب البنك الأهلي الكرة في المرة الأولى وتألق أبو جبل وأنقذها، ولكن قرر محمود عاشور حكم المباراة إعادة الكرة بسبب حركة أبو جبل الخاطئة.

وتألق ابو جبل مرة أخرى وتصدى لكرة أحمد علي الذي سدد الكرة مرة أخرى ولم يتمكن البنك الأهلي من التقدم على الزمالك.

وتنتهي المباراة بتتويج الزمالك بالدوري الممتاز برصيد 80 نقطة، بينما يرتفع رصيد البنك الأهلي الى 35 نقطة في المركز الخامس عشر.