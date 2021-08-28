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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحل النهائي لـ ضعف الانتصاب عند الرجال .. شاهد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، إن أهم طرق علاج ضعف الانتصاب هو اللجوء للحل الجراحي "الدعامة"، مؤكداً أن الدعامات هل الحل النهائي لعلاج ضعف الانتصاب.

وأوضح ياسين الفقي خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدعامة هي عبارة عن جسم مصنع بطريقة حديثة، حيث يتم وضعه في النسيج الكهفي داخل العضو الذكرى، مشيراً إلى أن مجرد وجود هذه الدعامة في النسيج الكهفي للعضو الذكري، أصبح صلابته موجودة بنسبة 100%.

وأضاف استشاري جراحة الذكورة أن يتم اللجوء إلى الحقن بـ الدعامات لمعالجة مشكلة ضعف الانتصاب عند الرجال، عندما يقوم المريض بتجربة كافة الأدوية المتاحة ولكن لن تأتي بأي فائدة.

واختلف البعض حول هل الحقن المجهري حرام أم حلال أم جائز، وهو ما جعل الزوجين في حيرة من أمرهما، ولوقف هذه الحيرة حرص موقع “صدى البلد” على عرض الرأي الشرعي حول كل ما يخص هذه القضية خلال هذه السطور.

ما حكم عمل الحقن المجهري؟ الإفتاء تجيب
 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم عمل الحقن المجهري، وما جزاء من يساعد فى هذا الموضوع ماديا؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: “الحقن المجهري لمن يحتاجه حلال، ومن يساعد فى هذا الموضوع ماديا مثاب إن شاء الله”.

ضعف الانتصاب الدكتور ياسين الفقي استشاري جراحة الذكورة الدعامة الحقن المجهري اخبار التوك شو

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