عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج…صبا مبارك تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام

صبا مبارك
صبا مبارك

شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها بـ  صوره لها  من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

و ظهرت صبا مبارك في الصورة بدون مكياج حتي تبرز جمال ملامحها و علقت قائلة :" مش محتاجه مكياج " 

 

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

 

وقدمت الفنانة صبا مبارك ، عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.

صبا مبارك بدون مكياج التواصل الاجتماعي انستجرام الفن اعمال صبا مبارك

موضوعات متعلقة

بالأبيض والأسود…كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور لها

ملك احمد زاهر: بابا هيبقي زي فيلم عريس من جهة أمنية لو فكر يجوزنا

مدحت العدل لـ جماهير الزمالك: افرحوا واحتفلوا كي يزداد غيظهم

بعد ادعائها وفاته.. شقيق بدرية طلبة يهددها

منى احمد زاهر: انتظروني مع سليم مصطفي في أغنية راب

يارا جبران تكشف عن أصعب المشاهد في مسلسل ليه لأ الجزء الثاني

مراد مكرم: كنت بتقطع من جوايا وأنا بزعق ليونس في مسلسل ليه لأ

سارة عبد الرحمن عن مشهدها بالمايوه في «ليه لأ»: أنا بنفذ كلام المخرج

ترشيحاتنا

شاهد.. هيونداي تطرح إعلانها التشويقي لسيارتها الرياضية الهيدروجينية

Xiaomi Mi 11 أول هاتف ذكي يحصل على أندرويد 12

واقع عربي جديد.. السفير محمد العرابي يكشف عن سر توقيت قمة بغداد

وزير خارجية سيراليون: الاتفاق مع شركات مصرية لإقامة محطة كهرباء ومصنع للأدوية

وزير الخارجية السعودي من بغداد: ملتزمون بدعم استقرار وتنمية العراق

تنويعًا لوسائلها.. الأوقاف تكثف جهودها لنشر الدعوة بـ28 صفحة إلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الكأس.. شوبير يكشف خطة اتحاد الكرة لـ الدوري في الموسم المقبل

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

في مصر إخوة حريصين على نهضتكم .. رسالة عاجلة من السيسي لأهالي العراق

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

وزير الأوقاف: فحص مكتبات المساجد على مستوى الجمهورية لتنقيتها من الأفكار المتطرفة

منظومة تحت الصفر.. هجوم عنيف من نجم الزمالك ضد أحمد مجاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ