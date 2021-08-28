بدون مكياج…صبا مبارك تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام

شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها بـ صوره لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهرت صبا مبارك في الصورة بدون مكياج حتي تبرز جمال ملامحها و علقت قائلة :" مش محتاجه مكياج "

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

وقدمت الفنانة صبا مبارك ، عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.