عاجل
نائب رئيس الإمارات: شراكتنا مع الكويت عميقة وقديمة ومتجددة برلماني:السيسي حريص على دعم عودة العراق لدوره الفاعل بالمنطقة أهم الأخبار الدينية.. تنقية مكتبات المساجد من الأفكار المتطرفة.. وأعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات في جامعة الأزهر هنا الزاهد تحتفل بتخطي عدد متابعيها 16 مليون على إنستجرام الرئيس السيسي في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: العراق واجه على مدى السنوات الماضية تأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب جلبت المعاناة لشعب شقيق.. ومصر مستمرة في مساندة ودعم الحكومة العراقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تجديد الخطاب الديني (٢)

صدى البلد

ومازال الحديث عن تجديد الخطاب الديني موصولا وموضوع حديث اليوم عن إعداد الداعي وأسلوب الخطاب الديني، فيجب عمل دورات على يد المتخصصين من السادة العلماء من الأزهر الشريف والأوقاف والمؤسسات الدينية المعتدلة المعروفة بالوسطية وأن ينتقي لها الذين يملكون ملكة مخاطبة القلوب والعقول في آن واحد وممن لهم قبول عند الناس وممن يعرفون بالاعتدال والوسطية وأن يتم التركيز على وسطية الإسلام وسماحته واعتداله وصلاحيته لكل زمان ومكان.

كما يجب التركيز على منهج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسيرته الكريمة الطيبة العطرة وكيف كانت سماحته ولينه في خطابه ودعوته وكيف كان يعمل على ترغيب النفوس وتأليف القلوب، وكيف كان ييسر على الناس أمر العبادات والطاعة، والسيرة النبوية كلها يسر وتيسير منها ما قاله وهو يخاطب من يتصدرون للإمامة قال: "يامعشر المسلمين من أمَّ منكم فليخفف فمنكم الشيخ والمريض وصاحب الحاجة"، وقال: "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، إنما بعثنا ميسرين غير معسرين ومبشرين غير منفرين".

وقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: "ما خير رسول الله في أمرين إلا اختار أيسرهما إن لم يكن إثمًا"، وفي حجة الوداع عندما كان يأيته أحد من الحجيج ويقول له يارسول الله قدمت كذا على كذا أو أخرت كذا عن كذا، أي من المناسك، فكان صلى الله عليه وسلم يقول "افعل ولا حرج" هذا وقوله للذين أرادوا أن يقطعوا أنفسهم للعبادة بالمداومة على الصلاة والصيام وعدم الزواج، قال لهم: "أأنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، قالوا بلى، قال أما أنا أصلي وأنم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".

هذا والسيرة النبوية المطهرة مليئة وحافلة بالأقوال والمواقف التي تظهر مدى سماحة الإسلام واعتداله ووسطيته، مع تأكيد أن هناك أحكاما وأوامر جاءت في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها ظرفية معينة ومناسبة لوقتها وزمانها وانتهت بانتهاء الظرفية وحكمها الآن منتهٍ..

ومن هنا يجب على صاحب الخطاب الديني أن يكن عالمًا بأسباب التنزيل لآيات كتاب الله تعالى ومناسبات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضع حكما أو أمرا في غير نصابه وموضعه، ويجب أيضًا أن يكن عالمًا بالمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم، وأن يعلم أن هناك أقوالا للنبي نسخت بأقوال أخرى، هذا ولابد لصاحب الخطاب الديني أن يكن عالمًا وعارفًا بالأعراف وبأحوال البلاد والعباد، وما يناسب الظرفية والوقت وما يناسب الناس بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء الخمسة لهم وهي "حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النفس وحفظ المال والنسل"، وهذا هو المرجو من الشريعة أي ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم للناس..

هذا ويجب أن يكون أسلوبه لينًا سهلًا بسيطًا وخطابه يعلوه التبشير والتيسير، هذا ويجب ألا يغيب عنا ما تمر به مصرنا الحبيبة وما تعانيه من أصحاب الفكر المتطرف والمتشدد وفتاوى الجهلاء، ويجب انتقاء المواضيع التي تنهض بالأمة والتي تمس حاضرها ومستقبلها وحث الناس على العمل والإخلاص.

ترشيحاتنا

مصرع إصابة 13 شخصاً فى حادثين متفرقين بالطريقين الشرقي والغربي ببنى سويف

بفلوسي اشتري جامعة .. 10 تصريحات لـ محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه

للحفاظ على الوزن ثابت.. نصائح لاتباع نظام غذائي صحي متوازن

بسام راضي: الرئيس السيسي يلتقي نظيره الفرنسي في بغداد

مؤتمر بغداد.. مباحثات ثنائية بين السيسى والعاهل الأردنى

قمة بغداد.. لقاء مهم يجمع رئيس العراق والملك عبدالله | تفاصيل ما دار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من خالد الغندور على تصريحات موسيمانى بشأن تتويج الزمالك بالدوري

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

إلغاء الكأس.. شوبير يكشف خطة اتحاد الكرة لـ الدوري في الموسم المقبل

رغم الاهتمام الفرنسي بضمه.. وجهة مفاجئة لـ مصطفى محمد

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

السودان: نهر الدندر يخرج من مجراه الطبيعي ويقترب من الفيضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تجديد الخطاب الديني (٢)

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكه حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ