الخاسر المحظوظ.. تأهل ميار شريف للدور الرئيسي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أعلن الاتحاد المصرى للتنس اليوم السبت تأهل اللاعبة ميار شريف للدور الرئيسي لبطولة أمريكا المفتوحة، إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، رغم خسارتها مساء أمس الجمعة أمام البريطانية المصنفة ١٥٠ عالمياً ايما رادكونو فى الدور الثالث بالتصفيات.



وأكد الاتحاد - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم السبت أن ميار شريف تأهلت للدور الرئيسى بالبطولة عن طريق بطاقة الخاسر المحظوظ (lucky loser) نظراً لإنسحاب ٣ لاعبات في الدور الرئيسي ، حيث تم عمل قرعة فى الساعات الأولى من صباح اليوم بتوقيت القاهرة بين أفضل ٥ لاعبات خاسرات في أخر دور تمهيدي (من حيث الترتيب) والذى انتهى فى الساعات الاولى من صباح اليوم بتوقيت القاهرة و تم اختيار ٣ لاعبات "من بينهن ميار شريف " للتأهل إلي الدور الرئيسي.



وأضاف أنه من المقرر أن تواجه ميار شريف ، المصنفة رقم 95 عالميا، اللاعبة الأوكرانية انخيلينا كالينينا المصنفة ٧٥عالمياً في أولي مباريات الدور الرئيسي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، متمنيا التوفيق للبطلة المصرية في المباراة القادمة .



وكانت البطلة المصرية قد صعدت للدور الثالث بالتصفيات بعد فوزها اول امس الخميس على البيلاروسية يوليا هاتوكا، المصنفة رقم 249 عالميا، بالدور الثانى بالتصفيات وعلى الأمريكية كليرفى نجونيو الاربعاء الماضى بالدور الاول بالتصفيات.



يذكر أن البطلة المصرية كانت حققت انجازا جديدا مؤخرا باحتلالها المركز 95 عالميا ، لتصبح اول مصرية تدخل نادى المائة الكبار فى عالم التنس لاول مرة فى التاريخ، وكانت ميار قد تأهلت لنهائي بطولة إسبانيا الدولية للتنس، لكنها خسرت أمام الهولندية أرنثا روس فى المباراة النهائية بمجموعتين دون رد ، وصعدت للنهائي، عقب فوزها على الصربية ألكسندرا كرونيتش، بمجموعتين دون رد.