الخاسر المحظوظ.. تأهل ميار شريف للدور الرئيسي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أعلن الاتحاد المصرى للتنس اليوم السبت تأهل اللاعبة ميار شريف للدور الرئيسي لبطولة أمريكا المفتوحة، إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، رغم خسارتها مساء أمس الجمعة أمام البريطانية المصنفة ١٥٠ عالمياً ايما رادكونو فى الدور الثالث بالتصفيات.
وأكد الاتحاد - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم السبت أن ميار شريف تأهلت للدور الرئيسى بالبطولة عن طريق بطاقة الخاسر المحظوظ (lucky loser) نظراً لإنسحاب ٣ لاعبات في الدور الرئيسي ، حيث تم عمل قرعة فى الساعات الأولى من صباح اليوم بتوقيت القاهرة بين أفضل ٥ لاعبات خاسرات في أخر دور تمهيدي (من حيث الترتيب) والذى انتهى فى الساعات الاولى من صباح اليوم بتوقيت القاهرة و تم اختيار ٣ لاعبات "من بينهن ميار شريف " للتأهل إلي الدور الرئيسي.
وأضاف أنه من المقرر أن تواجه ميار شريف ، المصنفة رقم 95 عالميا، اللاعبة الأوكرانية انخيلينا كالينينا المصنفة ٧٥عالمياً في أولي مباريات الدور الرئيسي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، متمنيا التوفيق للبطلة المصرية في المباراة القادمة .
وكانت البطلة المصرية قد صعدت للدور الثالث بالتصفيات بعد فوزها اول امس الخميس على البيلاروسية يوليا هاتوكا، المصنفة رقم 249 عالميا، بالدور الثانى بالتصفيات وعلى الأمريكية كليرفى نجونيو الاربعاء الماضى بالدور الاول بالتصفيات.
يذكر أن البطلة المصرية كانت حققت انجازا جديدا مؤخرا باحتلالها المركز 95 عالميا ، لتصبح اول مصرية تدخل نادى المائة الكبار فى عالم التنس لاول مرة فى التاريخ، وكانت ميار قد تأهلت لنهائي بطولة إسبانيا الدولية للتنس، لكنها خسرت أمام الهولندية أرنثا روس فى المباراة النهائية بمجموعتين دون رد ، وصعدت للنهائي، عقب فوزها على الصربية ألكسندرا كرونيتش، بمجموعتين دون رد.