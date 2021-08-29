أجمل دعاء للميت قصير ومكتوب .. يحول قبره لروضة من رياض الجنة

يبحث كثير من الناس عن أجمل دعاء للميت، حيث إن الدعاء أفضل معروف يمكن صنعه للمتوفي، ويحول قبره إلى روضة من رياض الجنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم.

أجمل دعاء للميت قصير

اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحم ابي ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال»

اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .

اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون.

اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض.

اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن .

الدعاء للميت أجمل وصية وأحنّ دعاء، اللهم ارحم من سبقونا إليك .

اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.



دعاء للميت مكتوب

اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

(اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ).

(اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه).

(استغفِروا لأخيكُم ، وسَلوا لَهُ التَّثبيتَ ، فإنَّهُ الآنَ يُسأَلُ)

(اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ).

(اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له).

دعاء للميت مؤثر جدا

اللهمّ إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، خرج من روح الدنيا وسعتها، وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه.

اللهمّ إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، لرسولك بالشهادة، فأغفر له إنك انت الغفار.

اللهمّ واظله تحت عرشك، يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك، اللهمّ بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهمّ يمن كتابه، وثبت قدمه يوم تزل فيها الأقدام، اللهمّ اكتبه عندك من الصالحين، والصديقين، والشهداء، والأبرار، اللهمّ اكتبه عندك من الصابرين، وجازه جزاء الصابرين.

اللهمّ زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم. اللهمّ اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله،وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النّار.

اللهمّ يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك،واجعل ما خرج إليه خيرًا مما خرج منه يا رحيمنا يا من لا تصعب عليه أصغر صغيرة ولا أكبر كبيرة هون عليه سكرات الموت، و أرحمه عند القبض، وفرحة بعد الاحتضار بلقائك.

اللهمّ ادخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وآنس وحشته.

اللهمّ إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحمه، ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، وأجره عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، يارب العالمين.

اللهمّ يمن كتابه، ويسر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، وثبت على الصراط أقدامه، واسكنه في أعلى الجنات، بجوار حبيبك ومصطفاك (صلى الله عليه وسلم).

اللهمّ أطعمه من الجنة واسقه من الجنة وقل له أدخل من أي باب تشاء.

اللهمّ اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبداً. اللهمّ أظله تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك و لا باقى الا وجهك ، اللهمّ بيض وجهه يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه”.

اللهمّ حرم لحمه ودمه وبشرته على النّار. اللهمّ إنه كان لكتابك تالياً وسامعًا، فشفع فيه القرآن، وارحمه من النيران، واجعله يارحمن يرتقي في الجنة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرف تلاه.

دعاء للميت قصير

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ افسحه له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض

اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا.



دعاء للميت مستجاب

اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم. اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه.

اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال.

اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيراً إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ انقله من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم”.